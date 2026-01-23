Нові строки, структура та обов’язкові файли: НБУ оновив правила статистичної звітності

Національний банк України вніс зміни до Правил організації статистичної звітності, затверджених постановами №120 та №140, запровадивши три нові файли статистики, виключивши ряд застарілих та оновивши строки подання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Нацбанк запровадив три нові файли статистики

Національний банк України вніс зміни до Правил організації статистичної звітності, затверджених постановою правління НБУ №120 від 13 листопада 2018 року, а також до Правил №140, що регулюють подання звітності в умовах особливого періоду.

Мета змін - привести правила у відповідність до чинного законодавства та забезпечити виконання регулятивних і наглядових функцій НБУ.

Основні зміни до правил №120

Запроваджено три нові файли статистичної звітності : 6RW - дані щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком; 6SX - дані щодо визначення банками мінімального розміру ризику розрахунку; 6SC - дані щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку на консолідованій основі.

Виключено вісім файлів статистики , серед яких: 26X - залишки коштів, розміщених у інших банках; 4JX - розрахунок нормативів кредитного ризику небанківських фінансових установ; 4LX - норматив короткострокової ліквідності небанківських платіжних установ; 6СХ - інформація про суб’єктів господарювання, у яких власник істотної участі в банку має понад 10%; 95X - дані про афілійовані особи банку; D9X - дані про найбільших прямих та опосередкованих учасників контрагентів банку; F8X - дані про кредитні договори та обсяги заборгованості; F9X - дані про операції довірчого управління.

Змінено строки подання та внесення змін для шести файлів.

Унесено зміни до структури 21 файлу, що стосуються назв показників, параметрів та реквізитів.

Зміни затверджено постановою правління НБУ №6 від 22 січня 2026 року, яка набирає чинності з 28 лютого 2026 року.

Основні зміни до Правил №140

Запроваджено ті самі три нові файли (6RW, 6SX, 6SC) для забезпечення узгодженості з Правилами №120.

(6RW, 6SX, 6SC) для забезпечення узгодженості з Правилами №120. Відновлено подання файлу 4IX - дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських фінансових установ.

- дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських фінансових установ. Виключено два файли : 26X - залишки коштів у інших банках; F8X - дані про кредитні договори та заборгованість.

Банки виключені з переліку постачальників файлу 2HX (внутрішня система фінансового моніторингу).

(внутрішня система фінансового моніторингу). Змінено строки подання шести файлів.

Зміни затверджено постановою правління НБУ №10 від 22 січня 2026 року, яка також набирає чинності з 28 лютого 2026 року.

Крім того, обома постановами визначено перші звітні дати подання нових та змінених файлів з урахуванням усіх внесених змін.

