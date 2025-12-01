Нацбанк додав в систему електронних платежів функцію відстеження

Національний банк України з 1 грудня 2025 року запровадив в системі електронних платежів (СЕП) новий інформаційно-довідковий сервіс — ТрекСЕП. Цей інструмент дозволить фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів від моменту їх ініціювання до зарахування коштів.

Як працює трекінг-сервіс

Трекінг-сервіс створений для забезпечення прозорості та зручності. Користувачі — як платники, так і отримувачі — зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, "ініційований", "опрацьовується банком платника", "зарахований на рахунок отримувача") та час проходження всіх ключових етапів.

Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами (IBAN), включно з миттєвими переказами.

Ключовим елементом сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).

Вказавши цей ідентифікатор у ТрекСЕП, користувач отримує детальну інформацію про рух коштів, при цьому персональні дані залишаються захищеними.

Переваги для бізнесу та громадян

Запровадження ТрекСЕП має суттєві переваги:

Для бізнесу: кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами та зменшення операційних витрат на з'ясування статусу переказів.

Для громадян: зрозумілий та зручний інструмент моніторингу власних платежів у реальному часі.

Починаючи з 01 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;

надавати цей ідентифікатор платнику;

передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

Нагадаємо, 80% українців повністю або переважно довіряють цифровим платежам, а майже кожен другий планує ще частіше ними користуватися наступного року.