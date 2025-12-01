- Категорія
Нацбанк додав в систему електронних платежів функцію відстеження
Національний банк України з 1 грудня 2025 року запровадив в системі електронних платежів (СЕП) новий інформаційно-довідковий сервіс — ТрекСЕП. Цей інструмент дозволить фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів від моменту їх ініціювання до зарахування коштів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Як працює трекінг-сервіс
Трекінг-сервіс створений для забезпечення прозорості та зручності. Користувачі — як платники, так і отримувачі — зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, "ініційований", "опрацьовується банком платника", "зарахований на рахунок отримувача") та час проходження всіх ключових етапів.
Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами (IBAN), включно з миттєвими переказами.
Ключовим елементом сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).
Вказавши цей ідентифікатор у ТрекСЕП, користувач отримує детальну інформацію про рух коштів, при цьому персональні дані залишаються захищеними.
Переваги для бізнесу та громадян
Запровадження ТрекСЕП має суттєві переваги:
- Для бізнесу: кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами та зменшення операційних витрат на з'ясування статусу переказів.
- Для громадян: зрозумілий та зручний інструмент моніторингу власних платежів у реальному часі.
Починаючи з 01 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:
- формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;
- надавати цей ідентифікатор платнику;
- передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.
Нагадаємо, 80% українців повністю або переважно довіряють цифровим платежам, а майже кожен другий планує ще частіше ними користуватися наступного року.