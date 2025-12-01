Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк добавил в систему электронных платежей функцию отслеживания

электронные платежи
Все платежи в СЭП теперь можно отслеживать / Depositphotos

Национальный банк Украины с 1 декабря 2025 г. ввел в системе электронных платежей (СЭП) новый информационно-справочный сервис — ТрекСЕП. Этот инструмент позволит физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей с момента их инициирования до зачисления средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

Как работает трекинг-сервис

Трекинг-сервис предназначен для обеспечения прозрачности и удобства. Пользователи – как плательщики, так и получатели – смогут увидеть статус платежной операции (например, "инициированный", "обрабатываемый банком плательщика", "зачисленный на счет получателя") и время прохождения всех ключевых этапов.

Прежде всего, речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам (IBAN), включая мгновенные переводы.

Ключевым элементом сервиса является уникальный универсальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).

Указав этот идентификатор в ТрекСЕПе, пользователь получает подробную информацию о движении средств, при этом персональные данные остаются защищенными.

Преимущества для бизнеса и граждан

ТрекСЕП имеет существенные преимущества:

  • Для бизнеса: лучший контроль выполнения расчетов с контрагентами и уменьшение операционных расходов на выяснение статуса переводов.
  • Для граждан: понятный и удобный инструмент мониторинга собственных платежей в реальном времени.

Начиная с 01 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны:

  • формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЕП;
  • предоставлять этот идентификатор плательщику;
  • передавать в ТрекСЕП информацию о статусе выполнения такой операции.

Напомним, 80% украинцев полностью или преимущественно доверяют цифровым платежам, а почти каждый второй планирует еще чаще ими пользоваться в следующем году.

Автор:
Татьяна Бессараб