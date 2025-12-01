Нацбанк добавил в систему электронных платежей функцию отслеживания

Национальный банк Украины с 1 декабря 2025 г. ввел в системе электронных платежей (СЭП) новый информационно-справочный сервис — ТрекСЕП. Этот инструмент позволит физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей с момента их инициирования до зачисления средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

Как работает трекинг-сервис

Трекинг-сервис предназначен для обеспечения прозрачности и удобства. Пользователи – как плательщики, так и получатели – смогут увидеть статус платежной операции (например, "инициированный", "обрабатываемый банком плательщика", "зачисленный на счет получателя") и время прохождения всех ключевых этапов.

Прежде всего, речь идет о переводах со счета на счет по реквизитам (IBAN), включая мгновенные переводы.

Ключевым элементом сервиса является уникальный универсальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).

Указав этот идентификатор в ТрекСЕПе, пользователь получает подробную информацию о движении средств, при этом персональные данные остаются защищенными.

Преимущества для бизнеса и граждан

ТрекСЕП имеет существенные преимущества:

Для бизнеса: лучший контроль выполнения расчетов с контрагентами и уменьшение операционных расходов на выяснение статуса переводов.

лучший контроль выполнения расчетов с контрагентами и уменьшение операционных расходов на выяснение статуса переводов. Для граждан: понятный и удобный инструмент мониторинга собственных платежей в реальном времени.

Начиная с 01 апреля 2026 года, все участники СЭП обязаны:

формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЕП;

предоставлять этот идентификатор плательщику;

передавать в ТрекСЕП информацию о статусе выполнения такой операции.

Напомним, 80% украинцев полностью или преимущественно доверяют цифровым платежам, а почти каждый второй планирует еще чаще ими пользоваться в следующем году.