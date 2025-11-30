- Категория
НБУ обновляет требования к внутреннему аудиту в небанковских финансовых учреждениях
Национальный банк Украины вынес на публичное обсуждение проекты обновленных требований к организации функции внутреннего аудита в небанковских поставщиках финансовых платежных услуг, страховщиках и кредитных союзах.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .
Проекты направлены на имплементацию Глобальных стандартов внутреннего аудита, вступивших в силу 9 января 2025 года. Эти стандарты определяют мировую профессиональную практику внутреннего аудита и являются основой оценки и повышения качества соответствующей функции в финансовых учреждениях.
Что обновляется
Предусматривается обновление требований к подразделению внутреннего аудита и главному внутреннему аудитору небанковского финансового учреждения в части:
- отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок, а также обеспечение непрерывности и постоянного профессионального развития;
- коммуникаций с наблюдательным советом и исполнительным органом учреждения;
- планирование деятельности;
- требований к внутренним документам по вопросам внутреннего аудита.
В какие документы вносятся изменения
Соответствующие изменения предусмотрены рядом нормативно-правовых актов НБУ:
- Положение о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг;
- Положение о требованиях к системе управления страховщика;
- Положение о требованиях к системе управления кредитным союзом.
Дополнительные изменения для страховщиков
Проект по системе управления страховщика также предусматривает:
- увеличение срока составления актуарием промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней после наступления отчетной даты;
- уточнение требований по учету в информационных системах страховщика технических резервов по договорам страхования жизни.
Эти уточнения будут внесены в Положение о порядке учета страховщиком договоров, связанных с осуществлением деятельности по страхованию и требования к защите информации страховщика.
Для выполнения обновленных требований небанковским финансовым учреждениям предоставляется переходный период сроком девять месяцев после вступления в силу изменений.
Также НБУ обновил правила регулирования деятельности кредитодателей – финансовых компаний и кредитных союзов, предоставляющих потребительские кредиты с участием кредитных посредников.