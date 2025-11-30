НБУ обновляет требования к внутреннему аудиту в небанковских финансовых учреждениях

Национальный банк Украины вынес на публичное обсуждение проекты обновленных требований к организации функции внутреннего аудита в небанковских поставщиках финансовых платежных услуг, страховщиках и кредитных союзах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Проекты направлены на имплементацию Глобальных стандартов внутреннего аудита, вступивших в силу 9 января 2025 года. Эти стандарты определяют мировую профессиональную практику внутреннего аудита и являются основой оценки и повышения качества соответствующей функции в финансовых учреждениях.

Что обновляется

Предусматривается обновление требований к подразделению внутреннего аудита и главному внутреннему аудитору небанковского финансового учреждения в части:

отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок, а также обеспечение непрерывности и постоянного профессионального развития;

коммуникаций с наблюдательным советом и исполнительным органом учреждения;

планирование деятельности;

требований к внутренним документам по вопросам внутреннего аудита.

В какие документы вносятся изменения

Соответствующие изменения предусмотрены рядом нормативно-правовых актов НБУ:

Положение о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг;

Положение о требованиях к системе управления страховщика;

Положение о требованиях к системе управления кредитным союзом.

Дополнительные изменения для страховщиков

Проект по системе управления страховщика также предусматривает:

увеличение срока составления актуарием промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней после наступления отчетной даты;

уточнение требований по учету в информационных системах страховщика технических резервов по договорам страхования жизни.

Эти уточнения будут внесены в Положение о порядке учета страховщиком договоров, связанных с осуществлением деятельности по страхованию и требования к защите информации страховщика.

Для выполнения обновленных требований небанковским финансовым учреждениям предоставляется переходный период сроком девять месяцев после вступления в силу изменений.

Также НБУ обновил правила регулирования деятельности кредитодателей – финансовых компаний и кредитных союзов, предоставляющих потребительские кредиты с участием кредитных посредников.