НБУ изменяет требования к резервам банков, чтобы стимулировать финансирование восстановления

Национальный банк вводит изменения в порядок формирования обязательных резервов банками. Это решение должно способствовать привлечению долгосрочных ресурсов для финансирования проектов восстановления и укрепить эффективность денежно-кредитной политики в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Долгосрочные инвестиции в восстановление

С 10 ноября 2025 г. Национальный банк изменяет порядок расчета нормативов обязательного резервирования. Теперь из этого расчета не будут учитываться принудительно изъятые и санкционные средства.

Речь идет, в частности, о:

средствах, принудительно изъятых в соответствии с законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов", а также средствах, полученных во владение на основании этого закона;

средствах, заблокированных в результате применения санкций согласно закону Украины "О санкциях".

Такие изменения позволят оптимизировать подход к расчету обязательных резервов, ведь указанные средства фактически "заморожены" и не влияют на денежно-кредитные процессы. В то же время они не окажут существенного влияния на общий объем резервирования в банковской системе.

Кроме того, с 10 декабря 2025 года Национальный банк исключит из расчета обязательных резервов кредиты, привлеченные банками сроком более одного года от юридических лиц-нерезидентов, в составе акционеров которых являются иностранные государства или международные финансовые организации (МФО) с долей не менее 10%.

Из расчета уже изъяты кредиты, полученные непосредственно от МФО. Внедренные изменения расширят эту практику и будут стимулировать банки активнее привлекать долгосрочное финансирование для реализации проектов восстановления экономики.

Напомним, Национальный банк Украины в июле изменил свое видение основных параметров экономики Украины к 2028 году по сравнению с апрельскими ожиданиями. Преимущественно ухудшился.