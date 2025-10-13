Запланована подія 2

В НБУ рассказали, как изменился финансовый рынок Украины в сентябре

Число участников финансового сектора Украины в сентябре не изменилось. По данным Национального банка, на начало октября на рынке работало 791 небанковское финансовое учреждение и 60 банков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В течение месяца НБУ согласовал только одно решение по сужению объема лицензии на предоставление финансовых услуг одной компании.

По состоянию на 1 октября 2025 года на небанковском рынке действовало 418 финансовых компаний, 50 страховщиков non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 104 ломбарда, 88 кредитных союзов, один лизингодатель, 45 страховых брокеров и 74.

Количество банковских групп осталось неизменным — 16, в то время как количество небанковских финансовых групп увеличилось на две и составляет 41.

На платежном рынке также без изменений: действует 15 платежных систем, созданных резидентами (включая государственные), и 10 международных. Работают 17 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

Единственный незначительный сдвиг — увеличение количества коммерческих агентов до 49 против 48 в августе.

В течение сентября в Национальный банк поступило 225 запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Больше всего запросов подали финансовые компании, ломбарды и лизингодатели – 144, страховщики – 45, кредитные союзы и коллекторские компании – шесть, а банки – 30.

Добавим, что в августе количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 799 (по состоянию на 1 августа 2025 г.) до 791 (по состоянию на 1 сентября 2025 г.). Количество банков осталось неизменным – 60.

Автор:
Татьяна Гойденко