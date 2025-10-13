Запланована подія 2

В НБУ розповіли, як змінився фінансовий ринок України у вересні

нбу
Небанківські компанії та банки зберегли свої позиції / НБУ

Кількість учасників фінансового сектору України у вересні не змінилася. За даними Національного банку, на початок жовтня на ринку працювало 791 небанківська фінансова установа та 60 банків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Упродовж місяця НБУ погодив лише одне рішення щодо звуження обсягу ліцензії на надання фінансових послуг одній компанії.

Станом на 1 жовтня 2025 року на небанківському ринку діяло 418 фінансових компаній, 50 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди, 88 кредитних спілок, один лізингодавець, 45 страхових брокерів та 74 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася незмінною — 16, тоді як кількість небанківських фінансових груп збільшилася на дві та становить 41.

На платіжному ринку також без змін: діє 15 платіжних систем, створених резидентами (включно з державними), і 10 міжнародних. Працюють 17 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк-емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

Єдине незначне зрушення — збільшення кількості комерційних агентів до 49 проти 48 у серпні.

Упродовж вересня до Національного банку надійшло 225 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Найбільше запитів подали фінансові компанії, ломбарди та лізингодавці — 144, страховики — 45, кредитні спілки та колекторські компанії — шість, а банки — 30.

Додамо, що в серпні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною – 60.

Автор:
Тетяна Гойденко