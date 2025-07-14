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Фінансовий ринок скоротився: вісім компаній покинули сектор у червні

банки, кредитори, кредитування
У червні кількість фінкомпаній в Україні зменшилася до 812

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася з 820 до 812. Кількість банківських установ залишилася незмінною — 60.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Огляд фінансового ринку України

У червні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася з 820 до 812 установ. Водночас кількість банків залишилася незмінною — 60.

Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють:

  • 432 фінансові компанії (проти 438 у червні);
  • 52 страховики non-life та 10 страховиків life-сегменту — без змін;
  • 1 страховик зі спеціальним статусом;
  • 105 ломбардів (на один менше, ніж попереднього місяця);
  • 93 кредитні спілки (було 96);
  • 1 лізингодавець (без змін);
  • 44 страхових брокери (раніше було 43);
  • 74 колекторські компанії (на одну більше, ніж у червні).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (40) протягом місяця не змінилася.

 На платіжному ринку наразі функціонує:

  • 15 платіжних систем, створених резидентами, включно з державними (без змін);
  • 12 міжнародних платіжних систем — проти 14 місяцем раніше.

Водночас ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Там працюють:

  • 18 платіжних установ; 
  • 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг; 
  • один банк ‒ емітент електронних грошей; 
  • один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 50) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).

Фото 2 — Фінансовий ринок скоротився: вісім компаній покинули сектор у червні

Нагадаємо, НБУ оприлюднив для обговорення проєкт постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Автор:
Ольга Опенько