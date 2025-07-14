Фінансовий ринок скоротився: вісім компаній покинули сектор у червні

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася з 820 до 812. Кількість банківських установ залишилася незмінною — 60.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Огляд фінансового ринку України

У червні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася з 820 до 812 установ. Водночас кількість банків залишилася незмінною — 60.

Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють:

432 фінансові компанії (проти 438 у червні);

52 страховики non-life та 10 страховиків life-сегменту — без змін;

1 страховик зі спеціальним статусом;

105 ломбардів (на один менше, ніж попереднього місяця);

93 кредитні спілки (було 96);

1 лізингодавець (без змін);

44 страхових брокери (раніше було 43);

74 колекторські компанії (на одну більше, ніж у червні).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (40) протягом місяця не змінилася.

На платіжному ринку наразі функціонує:

15 платіжних систем, створених резидентами, включно з державними (без змін);

12 міжнародних платіжних систем — проти 14 місяцем раніше.

Водночас ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Там працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 50) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).

Нагадаємо, НБУ оприлюднив для обговорення проєкт постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".