НБУ ініціює зміни до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій: що пропонує

Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що документ покликаний врегулювати практичні питання, які виникають під час реалізації санкцій, зокрема:

визначення порядку реалізації санкції "блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними", застосованої із уточненням, що блокування не поширюється на активи, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам юридичної особи, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

визначення порядку реалізації санкції "інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" [заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені]".

Також НБУ пропонує оновити надання інформації щодо реалізації персональних та секторальних санкцій з метою підвищення інформативності відомостей, що отримуються НБУ від банків та небанківських установ.

Ділову репутацію Петра Порошенка НБУ визнав небездоганною

12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції, що включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.

У зв’язку із цим наприкінці квітня НБУ визнав ділову репутацію Порошенко, як власника істотної участі в АТ “МІБ”, небездоганною.

"Насправді розгляд питання про «небездоганну репутацію» свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення", - прокоментував рішення регулятора Порошенко.