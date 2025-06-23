НБУ инициирует изменения в нормативно-правовые акты по реализации санкций: что предлагает

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект постановления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Отмечается, что документ призван урегулировать практические вопросы, возникающие при реализации санкций, в частности:

определение порядка реализации санкции "блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию совершения права распоряжения ими", применяемой включая денежные средства, принадлежащие клиентам/депонентам юридического лица, перечень которых определяется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;

определение порядка реализации санкции "другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным Законом Украины "О санкциях" [запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу санкционного лица и лиц, действующих от его имени]".

Также НБУ предлагает обновить предоставление информации о реализации персональных и секторальных санкций с целью повышения информативности сведений, получаемых НБУ от банков и небанковских учреждений.

Деловую репутацию Петра Порошенко НБУ признал небезупречной

12 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции, включающие блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств.

В этой связи в конце апреля НБУ признал деловую репутацию Порошенко, как владельца существенного участия в АО "МИБ", небезупречной.

"На самом деле рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть сугубо независимым регулятором, а по сути стал исполнителем политического заказа", — прокомментировал решение регулятора Порошенко.