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Нацбанк усиливает защиту клиентов кредитных союзов: что изменится

здание НБУ
Кредитные союзы будут информировать клиентов по новым стандартам / Википедия

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект положения, регулирующего порядок информирования кредитными союзами потребителей об условиях финансовой услуги привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Новые требования к кредитным союзам

Документ предлагает четко определить, какую именно информацию следует предоставлять потребителям на официальном сайте союза или в рекламных материалах. Речь идет об условиях вкладов (депозитов) и других важных нюансах, которые клиент должен знать еще до заключения договора.

Основные цели нового положения:

  • обеспечить прозрачность условий финансовых услуг;
  • разрешить клиентам удобно сравнивать предложения различных кредитных союзов с помощью специального калькулятора доходов;
  • повысить осведомленность граждан об уровне защиты вкладов в кредитных союзах, включая гарантии со стороны системы гарантирования вкладов физических лиц.

Кредитным союзам будет предоставляться переходный период, чтобы адаптировать свою деятельность к новым требованиям регулятора.

Что известно о кредитных союзах

Кредитный союз — это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в Украине приняли новый закон о кредитных союзах. Документ расширяет круг лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Теперь ими могут быть не только физические лица, но и юридические, в частности, фермерские хозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), кооперативы и микропредприятия.

Автор:
Ольга Опенько