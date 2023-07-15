В Україні прийняли новий закон про кредитні спілки: які нововведення передбачено

Національний банк України вітає ухвалення Верховною Радою напередодні нової редакції закону про кредитні спілки. Як зазначає регулятор, прийнятий документ, зокрема, розширює перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок: ними зможуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні. Йдеться про фермерські господарства, ОСББ, кооперативи та мікропідприємства.

"По-перше, новий закон і оновлення регулювання в цій сфері відповідають кращій світовій практиці, по-друге, без сумніву, нові підходи до регулювання роботи кредитних спілок сприятимуть підвищенню їхньої стійкості та результативності", – наголосила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Новий закон також удосконалює вимоги до структури капіталу кредитної спілки. Зокрема, передбачається розширення джерел поповнення капіталу кредитної спілки, запровадження вимог щодо складових регулятивного капіталу – як першого, так і другого рівня.

Також у законодавстві з’являться нові вимоги до системи корпоративного управління кредитною спілкою та системи внутрішнього контролю. Повноваження між органами управління – загальними зборами, наглядовою радою та правлінням (чи одноосібним виконавчим органом) – будуть чітко розподілені.

Законом встановлюються обмеження на суміщення окремих функцій, аби уникнути потенційного конфлікту інтересів. Крім того, законом встановлена вимога до бездоганної ділової репутації та професійної придатності керівників кредитних спілок.

"Вище керівництво значимих та об’єднаних кредитних спілок погоджуватиметься Нацбанком. Власне, нові вимоги до систем управління дадуть змогу попередити концентрацію усіх процесів управління навколо вузького кола осіб. А це зменшить ризики для фінансового стану кредитної спілки та захистить інтереси її учасників", - вказують в НБУ.

На заміну подвійній процедурі входу на ринок закон передбачає для кредитних спілок отримання ліцензії одночасно з реєстрацією у відповідному реєстрі. Крім того, відтепер їм не потрібно буде отримувати кілька ліцензій на різні види фінансових послуг, адже вони працюватимуть на підставі єдиної ліцензії на діяльність кредитної спілки.

При цьому передбачено диференціацію ліцензій на стандартну та спрощену. На підставі стандартної ліцензії спілка зможе надавати фінансові послуги з кредитування та залучення від своїх членів коштів та банківських металів, що підлягають поверненню і не є пайовими внесками. На підставі ж спрощеної ліцензії можна буде лише здійснювати кредитування.

Водночас кредитна спілка за бажанням зможе надавати послуги з надання гарантій, торгівлі валютними цінностями, а також деякі з фінансових платіжних послуг. Крім того, спілки зможуть надавати й супровідні, посередницькі та консультаційні послуги, щоб підвищити залученість громадян до користування фінпослугами.

Відповідним чином будуть оновлені й ліцензійні вимоги до кредитних спілок: під час використання стандартних ліцензій вимоги будуть посилені. Кредитні спілки також зможуть передавати на аутсорсинг низку своїх функцій, але буде потрібно обов’язково інформувати про це Нацбанк.

Зазначимо, що відповідний законопроект №5125 парламент прийняв у цілому 14 липня, за що проголосували 258 депутатів. Натомість шість депутатів від "Батьківщини", зокрема лідерка фракції Юлія Тимошенко, проголосували проти. Ще 36 нардепів від голосування утрималися.

Документ має статус євроінтеграційного і був внесений групою з семи депутатів на чолі з головою комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим ще в лютому 2021 року.

В першому читанні його прийняли 1 червня 2021 року, але при розгляді у другому 18 листопада того ж року для прийняття не вистачило трьох голосів, хоча знайшлося достатньо для відправлення законопроекту на повторне друге читання. 18 липня 2022 року його при розгляді знову не вистачило голосів для прийняття, і його ще раз відправили на повторне друге читання, до якого дійшло лише рік потому.

Передбачено, що нова редакція закону про кредитні спілки набере чинності на наступний день після опублікування, але більшість його норм буде введено в дію з 1 січня 2024 року. Старий закон про кредитні спілки втратить чинність з цього ж моменту.

Норми щодо строків проведення загальних зборів членів кредитних спілок запрацюють з 1 липня 2024 року, а щодо можливості участі спілок у системі електронних платежів НБУ - з лише з 2026 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com