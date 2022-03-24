НБУ полегшив життя позичальникам кредитних спілок на час воєнного стану

Національний банк України (НБУ) врегулював питання управління проблемною заборгованістю членами кредитних спілок (КС).

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Як повідомляє прес-служба регулятора, кредитним спілкам дозволено не враховувати кількість днів прострочення виплат за договорами кредиту, які відбуватимуться у період з 28 лютого 2022 року та протягом 60 календарних днів після припинення або скасування дії військового стану.

На прохання КС та їх асоціацій заморожування кількості днів прострочення вважатиметься саме з 28 лютого 2022 року.

У НБУ зазначають, що такий захід запровадили через особливості програмного забезпечення кредитних спілок.

Так, формування резерву забезпечення покриття втрат буде проводитись залежно від кількості днів прострочення за договорами кредиту станом на останній день кожного місяця. Такі особливості роботи програмного забезпечення відповідають вимогам законодавства.

У Нацбанку додали, що внести зміни до програмного забезпечення чи відкоригувати звітність у ручному режимі для значної кількості КС, що перебувають у зоні активних бойових дій, сьогодні складно чи взагалі неможливо.

Такі нововведення передбачені ухвалою правління НБУ від 23 березня 2022 року. Документ набув чинності 24 березня 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк України врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану.

Зокрема, Нацбанк дозволив кредитним спілкам не видавати внески (вклади) та нараховані відсотки за депозитними договорами до закінчення терміну їх дії, а також додаткові внески членам КС у разі звернення щодо їх видачі.