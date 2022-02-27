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НБУ урегулировал работу кредитных союзов на время военного положения
Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал деятельность кредитных союзов на период действия военного положения.
Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк предоставил право кредитным союзам не выдавать:
– взносы (вклады) по договорам о привлечении срочного взноса (вклада) и начисленные проценты по этим взносам (вкладам) до истечения срока их действия;
– дополнительные взносы членам кредитного союза в случае обращения об их выдаче.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч грн в сутки на одного члена кредитного союза.
В то же время кредитные союзы вправе устанавливать предельную сумму выдачи наличных денежных средств в национальной валюте Украины в сутки на каждого члена кредитного союза при условии соблюдения ограничения в 100 тысяч грн.
Такие изменения в работе кредитных союзов утверждены постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2022 года № 24 "Об урегулировании деятельности финансовых учреждений".
Постановление вступило в силу 26 февраля 2022 года и действует на период действия Указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Напомним, 24 февраля Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине 300 голосами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины.