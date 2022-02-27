НБУ урегулировал работу кредитных союзов на время военного положения

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал деятельность кредитных союзов на период действия военного положения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк предоставил право кредитным союзам не выдавать:

– взносы (вклады) по договорам о привлечении срочного взноса (вклада) и начисленные проценты по этим взносам (вкладам) до истечения срока их действия;

– дополнительные взносы членам кредитного союза в случае обращения об их выдаче.

Кроме того, кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч грн в сутки на одного члена кредитного союза.

В то же время кредитные союзы вправе устанавливать предельную сумму выдачи наличных денежных средств в национальной валюте Украины в сутки на каждого члена кредитного союза при условии соблюдения ограничения в 100 тысяч грн.

Такие изменения в работе кредитных союзов утверждены постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2022 года № 24 "Об урегулировании деятельности финансовых учреждений".

Постановление вступило в силу 26 февраля 2022 года и действует на период действия Указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Напомним, 24 февраля Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине 300 голосами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины.