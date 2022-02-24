Рада ввела военное положение в Украине

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине 300 голосами.

Сегодня Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Об этом он заявил во время видеотрансляции.

Зеленский отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

На данный момент текст указа президента не опубликован.

Напомним, вчера Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение.

Чем чрезвычайное положение отличается от военного?

Чрезвычайное и военное положения между собой очень схожи. Они могут иметь одинаковые ограничения или цели ввода. Однако есть ряд отличий:

- военное положение вводят для предотвращения военных угроз: войны, агрессии, наступления и т.д. Поэтому в условиях военного положения экономика должна перестраиваться на нужды обороны;

- военное положение может быть введено одним решением на месяцы или годы. Чрезвычайное положение может быть введено максимум на 30 суток, после чего его нужно продолжать каждые 30 суток;

- на время военного положения вместо органов местного самоуправления могут создаваться военные администрации, которые принимают на себя управление в населенном пункте, районе или области. Роль военных в условиях военного положения значительно больше, чем во время чрезвычайного положения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.