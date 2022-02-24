Рада запровадила воєнний стан в Україні

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні 300 голосами.

Сьогодні Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Про це він заявив під час відеотрансляції.

Зеленський зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та по прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Наразі текст указу президента не опубліковано.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан.

Які обмеження передбачені для громадян:

1. Обмеження свободи пересування, особливий режим в'їзду-виїзду. Відповідно до указу таке обмеження може бути запроваджено за необхідності.

2. Обмеження руху автомобілів, можливість їхнього огляду. Ця норма, згідно з указом, також може запроваджуватися за необхідності.

3. Посилення охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність.

4. Заборона на масові заходи та страйки.

5. За необхідності може бути введена комендантська година.

6. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян.

7. Заборона призовникам та військовозобов'язаним змінювати реєстрацію без дозволу військкомату, заборону на їх виїзд за кордон.

8. Заборона поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку".

9. Особливе регулювання зв'язку та інтернету.

10. Запроваджується тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень, встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів.

Чим надзвичайний стан відрізняється від військового?

Надзвичайний і військовий стан між собою дуже схожі. Вони можуть мати однакові обмеження або цілі введення. Проте є низка відмінностей:

- воєнний стан вводять для запобігання військовим загрозам: війни, агресії, настання і т.д. Тому в умовах воєнного стану економіка повинна перебудовуватись на потреби оборони;

- воєнний стан може бути введено одним рішенням на місяці чи роки. Надзвичайне становище може бути введено максимум на 30 діб, після чого його потрібно продовжувати кожні 30 діб;

- на час воєнного стану замість органів місцевого самоврядування можуть створюватися військові адміністрації, які беруть на себе управління в населеному пункті, районі або області. Роль військових за умов воєнного стану значно більше, ніж під час надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донеччині.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.