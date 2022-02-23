Рада ввела чрезвычайное положение в Украине. Что это значит для граждан и бизнеса

В Украине с 24 февраля вводится чрезвычайное положение на всей территории кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях действует режим операции объединенных сил (ООС).

Соответствующее обращение СНБО поддержала Верховная Рада. За него проголосовали 335 народных депутатов.

Чрезвычайное положение вводится указом президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины.

Чрезвычайное положение в Украине ввели с 00.00 часов 24 февраля сроком на 30 дней. При необходимости его могут продлить ещё на 30 дней.

Закон Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения" определяет чрезвычайное положение как особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия.

Во время чрезвычайного положения органам госвласти предоставляются специальные полномочия, необходимые для предотвращения угрозы. Для этого временно ограничиваются права и свободы граждан, а также интересы юридических лиц.

Чрезвычайное положение может быть введено в случае:

1) возникновение особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий и т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения;

2) совершение массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;

3) возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан и нарушает нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления;

4) возникновение массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами, ограничивающих их права и свободы;

5) попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия;

6) массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств;

7) необходимости обновления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

Какие ограничения предусмотрены для граждан:

1. Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда

2. Ограничение движения автомобилей, возможность их досмотра.

3. Усиление охраны объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность.

4. Запрет на массовые мероприятия и забастовки.

5. Комендантский час.

6. Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

7. Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата, запрет на их выезд за границу.

8. Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку".

9. Особое регулирование связи и интернета.

10. Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений, установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Какие права в любом случае не могут ограничить?

Конституция прямо отмечает, какие права нельзя ограничить при введении чрезвычайного положения.

Например, запрещено дискриминировать, пытать, арестовывать без суда или же самовольно лишать человека жизни. Государство не может запретить гражданам обращаться в суд или государственные органы.

Ограничивают только права, которые могут способствовать распространению чрезвычайной ситуации или паники.

Что делать бизнесу:

- предупредить зарубежных контрагентов о возможности нарушения контрактов;

- пересмотреть и доработать условия договоров об ответственности на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств.

На сколько вводится режим ЧС

Чрезвычайное положение в Украине может быть введено сроком не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом Украины, но не более чем на 30 дней.

Чем чрезвычайное положение отличается от военного?

Чрезвычайное и военное положение между собой очень схожи. Они могут иметь одинаковые ограничения или цели ввода. Однако, есть ряд отличий:

- военное положение вводят для предотвращения военных угроз: войны, агрессии, наступления и т.д. Поэтому в условиях военного положения экономика должна перестраиваться на нужды обороны;

- военное положение может быть введено одним решением на месяцы или годы. Чрезвычайное положение может быть введено максимум на 30 суток, после чего его нужно продолжать каждые 30 суток;

- на время военного положения вместо органов местного самоуправления могут создаваться военные администрации, которые принимают на себя управление в населенном пункте, районе или области. Роль военных в условиях военного положения значительно больше, чем во время чрезвычайного положения.

Банки будут работать в обычном режиме

Нацбанк заверил, что банковская система Украины после введения чрезвычайного положения будет работать без изменений. Об этом идет речь в сообщении на сайте НБУ.

"Банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что у него достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Если появится реальная угроза стабильности гривни, то НБУ готов оперативно применить комплекс монетарных инструментов, предусмотренных законодательством.

Комендантский час в Киеве вводить не будут

"На территории областей будут работать оперативные штабы под главенством ОГА или КГГА. Может ограничиваться движение транспорта, его осмотр, устанавливается ограничение массовых мероприятий, запрещаются митинги. Комендантский час не вводится до одобрения отдельного решения. Мы на связи с штабами теробороны и командующим сил теробороны. Потребности теробороны будут решаться в оперативном режиме. Все решения и меры одобрит оперштаб Киева, который соберется сегодня после решения ВР. Обращаюсь к киевлянам - без паники. ЧС, который вводит государство - шаг на упреждение, для обеспечения порядка и общественной безопасности. Для предупреждения возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране", - сообщил мер Киева Виталий Кличко.

Во Львове будут запрещены массовые мероприятия

Во Львове во время действия режима чрезвычайного положения будут запрещены массовые мероприятия, а все жители должны будут всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Об этом мэр Львова Андрей Садовой написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на время действия режима ЧП во Львове въезд/выезд на территорию города и области будет контролироваться в усиленном режиме и любой автомобиль может быть остановлен для проверки документов и содержимого. Каждый человек должен будет иметь при себе паспорт или другой документу, удостоверяющий личность.

Харьков работает и живет в обычном ритме

Власти Харькова не планируют вводить в городе комендантский час. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Он призвал харьковчан не паниковать и сообщил, что сегодня город работает и живет в абсолютно обычном ритме.

"Огромная просьба донести до людей, что есть чрезвычайное положение, которое вводится. Никаких глобальных ограничений ни для одного человека не произошло. Это предупредительная мера, для того, чтобы у нас все было четко, спокойно, так как мы привыкли в городе Харькове", - заявил Терехов.

Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - подчеркнул Данилов.

Он заявил, что на жизни украинцев режим ЧП почти никак не отобразится. Решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

Решение о введении ЧП было озвучено после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей и что "все спорные вопросы должны быть решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", хотя в Кремле и осознают, что это сейчас невозможно.

Накануне Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. Официально, однако, о вводе армии на территорию ОРДЛО пока РФ не объявляла.

Напомним, что накануне Зеленский в видеообращении заявил, что отдал приказ о мобилизации резервистов, подчеркнув, что во всеобщей мобилизации страна пока не нуждается.