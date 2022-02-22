Россия признала "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, — Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ признает территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает издание РИА Новости.

"Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе конституции, где указаны их границы", - сказал Путин.

По информации росСМИ и изданий "Д/ЛНР", в этих так называемых "конституциях" прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

В то же время, по словам российского президента, вопрос территории "Д/ЛНР" нужно решать дипломатическим путем.

Ранее Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России.

При этом он сказал, что такое решение не означает, что Россия отправит туда свою армию сейчас. В то же время он отметил, что в настоящее время не может предсказывать какую-то конкретную канву военных действий на территории Украины.

"Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется", - сказал Путин, добавив, что для него самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и придерживалась бы нейтралитета.

Путин уже заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к атаке на оккупированный РФ Крым. По его словам, это будет означать начало конфликта между Россией и НАТО.

В вопросе Украины Россия уже давно требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.