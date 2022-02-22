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Россия признала "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ признает территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
По информации росСМИ и изданий "Д/ЛНР", в этих так называемых "конституциях" прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.
В то же время, по словам российского президента, вопрос территории "Д/ЛНР" нужно решать дипломатическим путем.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России.
При этом он сказал, что такое решение не означает, что Россия отправит туда свою армию сейчас. В то же время он отметил, что в настоящее время не может предсказывать какую-то конкретную канву военных действий на территории Украины.
"Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется", - сказал Путин, добавив, что для него самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и придерживалась бы нейтралитета.
Путин уже заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к атаке на оккупированный РФ Крым. По его словам, это будет означать начало конфликта между Россией и НАТО.
В вопросе Украины Россия уже давно требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.