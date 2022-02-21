"Никто воевать не хочет, поэтому парней насильно увозят в военкомат", - жители оккупированного Донбасса рассказали о мобилизации и проблемах с продуктами в магазинах

Обострение обстановки на неподконтрольных Украине территориях Донбасса привело к панике и страху местных жителей. Из городов и поселков под звуки сирены эвакуируют пожилых людей, женщин и детей в РФ, а мужчин не выпускают из “республик”, призывая брать в руки автомат и "стать на защиту родины".

Жители неподконтрольных Украине территорий осуждают массовую мобилизацию, так как подростков прямо с улиц забирают в военкомат. А в это время на окраинах городов все чаще слышны обстрелы, на которые нет ответных ударов - люди подозревают, что их обстреливают "свои" же. Также люди говорят о начавшихся проблемах с поставками продуктов питания в магазины.

Delo.ua поговорило с местными жителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которые рассказали, как на самом деле обстоят дела, призывая мировое сообщество не закрывать глаза на происходящее и вмешаться.

С чего все начиналось

18 февраля 2022 года главы непризнанных республик “ЛДНР” объявили о массовой эвакуации людей в Россию. Сперва такое заявление прозвучало главой непризнанной "ДНР", затем последовало сообщение от "ЛНР". Все случилось в считанные минуты и люди не понимали что происходит, поэтому принимали как спонтанные так и обдуманные для себя решения - уезжать или оставаться.

Главной причиной экстренной эвакуации - угроза нападения украинской армии. Однако Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна не собирается проводить какие-либо военные операции на территории Донбасса.

В "ДНР" эвакуация происходила громко под звуки сирены и взрывом автомобиля "УАЗ" в центре города Донецк. А путем смс-сообщений людей оповещали о местах, где стояли автобусы, которые вывозили людей в РФ.

В родительских чатах учителя средних школ также начали собирать списки родителей и детей, которые хотят выехать в Россию. Но соглашались далеко не все. В среднем в одном классе на эвакуацию соглашались пару семей.

“В родительском чате школы, где учится моя дочь все написали, что останутся дома. Никто никуда не хочет ехать и мы тоже не поедем. Кому мы там (в России) нужны. Тем более, что тут больше нагнетание обстановки, но не понятно с чем это все связано на самом деле. Но никто не верит, что Украина будет нападать”, - говорит местная жительница.

Другие родители рассказали, что из младших классов в другой школе согласились всего пару семей.

Ночи перестали быть тихими

Ночь в день эвакуации была неспокойной в обеих "республиках". В том же Луганске ночью 18 февраля прогремел взрыв, из-за которого была повреждена газопроводная магистраль в поселке на окраине города. Местные жители сообщали, что зарево от пожара можно было наблюдать с разных районов города. Спустя какое-то время поступило еще одно сообщение о взрыве, предположительно газовой заправочной станции.

“Возникает вопрос, все эти выстрелы, которые слышно на протяжении трех дней, куда они стреляют? Потому, что обратки не слышно и нет каких-то боев, а есть только обстрелы жилых районов и такое впечатление, что их делают местные. Исходя из того, как слышно, то в ответ (со стороны Украины) ничего не летит. Вот в кого они стреляют в поле и по поселкам? Нагоняют панику и используют людей”, - сетует местная жительница.

О сомнительных обстрелах якобы со стороны Украины рассказали несколько других местных жителей. Они считают, что Украина не открывает огонь, а все обстрелы жилых районов скорей всего производятся местной армией.

“Нагнетают, создают фейки и заявляют о якобы нападении Украины. Все "республиканские" паблики говорят об обстрелах ВСУ. Но это не так. За годы войны звуки прилета и отлета снаряда (местные жители) научились различать”, - говорит житель "ЛНР".

По словам местных жителей вся эта “опасность” касательно наступления Украины искусственно создана, по телевизору показывают “красивую” картину, как Россия спасает жителей Донбасса от Украинской агрессии, которой нет на самом деле.

Принудительная мобилизация

После объявления об эвакуации от глав "республик" поступило заявление, что выезд мужчин с территории самопровозглашенных формирований в возрасте от 18 до 55 лет запрещен, для остальных эвакуация — добровольная.

Уже утром, 19 февраля, сперва в непризнанной "ДНР", а за тем в "ЛНР" было объявлено о всеобщей мобилизации с призывом взять в руки автоматы, чтобы защитить свои семьи и русских людей.

20 февраля от местных жителей стали поступать сообщения, что военные из Комендатуры по городу задерживают молодых людей и выдают им повестки, некоторых сразу сажают в автобус и увозят. Также известно, что призвали сотрудников государственных предприятий, военнообязанных, людей призывного возраста, даже несовершеннолетних подростков, которым по 17 лет, что является нарушением статьи 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлечение детей к вооруженным конфликтам.

“Что они творят? В 2014-м году такого не было, чтобы на улицах забирали наших сыновей. Пошли по беспределу”, - говорит жительница ЛНР.

Местные жители жалуются, что молодых парней останавливают на остановках, на улице и сразу забирают в военкомат без лишних объяснений.

“Неужели мир не видит, что тут происходит. Страдают невинные люди, наших мужчин, которые никогда не держали автомат в руке увозят на фронт. Это надо прекратить. Никто воевать не хочет, поэтому мужчин насильно отвозят в военкомат. Никто не верит, что Украина будет наступать, но людей используют, как живой щит. В 2014-м году такого не позволяли себе делать”, - рассказывает жительница неподконтрольной территории Донбасса.

Проблемы с продовольствием

С момента массовой мобилизации по словам местных жителей в непризнанной республике "ЛНР" начались проблемы с поставками хлеба в магазины. По слова луганчанина, в некоторых магазинах нет хлеба, так как его некому развозить.

“Всех мужчин забрали, в том числе водителей хлебопекарен с транспортом, на котором они развозили хлеб. Говорят, что завтра поставок тоже не будет. В целом все остальные продукты есть”, - говорит собеседник издания.

Также местные жители “ЛНР” подтвердили информацию из паблика, что на мясокомбинатах аналогичная ситуация.

В ожидании чего-то...

Местные жители, которые не захотели уезжать во время эвакуации считают, что оставшись в городе при такой обстановки остается только чего-то ждать. Но при этом в меньшей степени ожидается наступление со стороны Украины, как это транслируется на неподконтрольной Украине территории.

“Все решения будут приниматься в высоких кабинетах, нам лишь остается ждать. Пропаганда лилась в уши на протяжении 8 лет, ничего не прекращалось. Постоянно транслировалось, что Украина обижает жителей Донбасса, устраивает геноцид, но нет этого всего”, - говорит жительница одной из непризнанных республик.

По словам местно жительницы, сейчас местное население не понимает, что может произойти, но люди не хотят войны.

Отметим, что президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета безопасности РФ по необходимости признания независимости "ДНР" и "ЛНР" пообещал принять решение по этому вопросу до конца дня 21 февраля.