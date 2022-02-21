Из-за обстрелов остановилась Луганская ТЭС. Город Счастье без воды, тепла и света (ВИДЕО)

Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов территории около города Счастье в Луганской области. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света. Об этом сообщается на странице Луганской ТЭС в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 отключен от сети единственный действующий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали", — сказано в сообщении.

В настоящее время энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции. Учитывая сложившиеся обстоятельства, администрация Луганской ТЭС приняла решение минимизировать нахождение сотрудников на ТЭС и не выходить на открытую территорию без острой производственной необходимости.

Также сообщается, что ранее в результате обстрелов территории вблизи Счастья были повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла.

Напомним, ранее в штабе Операции объединенных сил сообщили, что боевики "ЛНР" открыли огонь из тяжелого вооружения по подконтрольному им Луганску с целью обвинить украинских военных.

Напомним также, что на днях на Донбассе началось обострение ситуации. Обе стороны объявили об обстрелах своих позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в Станице Луганской, а также лицея в поселке Врубовка.

В Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины также сообщили об угрозе терактов в оккупированном Донецке — российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры.