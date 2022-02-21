Провокация в ОРДЛО: боевики обстреляли Луганск из тяжелого вооружения (ВИДЕО)

Боевики "ЛНР" открыли огонь из тяжелого вооружения по подконтрольному им Луганску с целью обвинить украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

В воскресенье, 20 февраля, около 21 часов, произошел обстрел оккупированного Луганска.

"Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", — говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник использует такие методы с целью обвинения Вооруженных сил Украины в нагнетании ситуации.

Всего за 20 февраля зафиксировано 80 нарушений режима тишины со стороны оккупантов, 72 из которых с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Из-за регулярных обстрелов боевиками КПВВ "Счастье" принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через него.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение ситуации. Обе стороны объявили об обстрелах своих позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в Станице Луганской, а также лицея в поселке Врубовка.

В Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины также сообщили об угрозе терактов в оккупированном Донецке - российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры.