Российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке, — Минобороны

В Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны (ГУР МО) заявили о высокой угрозе терактов в оккупированном Донецке. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Facebook.

"Военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что такие действия оккупантов должны дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях и создать основания для обвинения Украины в террористических актах.

В связи с этим ГУР МО Украины призывает жителей Донецка, по возможности, не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

В пятницу, 18 февраля, РосСМИ сообщали, что в центре Донецка взорвался автомобиль УАЗ начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова. При этом пострадавших не было.

В тот же день главари "ДНР" и "ЛНР" объявили о необходимости для жителей подконтрольных территорий массово эвакуироваться на территорию России из-за якобы готовящегося наступления украинских сил.

Тогда же министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на подконтрольную Украине территорию.