"Главы ДНР и ЛНР" объявили массовую эвакуацию людей в Россию из-за "готовящегося вторжения" Украины

Лидеры “ДНР” и “ЛНР” объявили о необходимости для жителей подконтрольных территорий массово эвакуироваться на территорию России из-за якобы готовящегося наступления украинских сил. В частности, об этом сказал в своем видеообращении на YouTube-канале "глава Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин.

"В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган", реактивных комплектов NLAW, а также "Джавелинов" и "Стингеров" по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей", - заявил Пушилин.

По его словам, украинские Вооруженные силы сейчас находятся в боевых порядках и "готовы к силовому захвату Донбасса", а президент Владимир Зеленский в ближайшее время якобы должен отдать приказ военным перейти в наступление, реализовав "план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик".

Лидер донецких сепаратистов заверил, что "вооруженные силы ДНР", имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности и полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру.

"Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение", - призвал он.

По словам Пушилина, временный выезд сохранит людям жизнь и здоровье. Он также заявил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области уже "готовы места приема и размещения наших граждан", а эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

"Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения", - распорядился он.

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Кроме того, с аналогичным обращением о якобготовящемся Украиной наступлении и необходимости эвакуироваться выступил и "глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", - заявил он.

По словам лидера луганских сепаратистов, он отдал все необходимые "для защиты республики" распоряжения "Народной милиции ЛНР и правоохранительным органам".

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил Пасечник.

Он поручил руководителям фактических местных властей, силовым структурам и чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пунктам пропуска на границе с Россией.

"Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", - призвал Пасечник.

В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter опроверг заявления о якобы готовящемся Украиной наступлении на Донбассе.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - заявил он.

Напомним, что накануне ситуация на Донбассе резко обострилась: за сутки были зафиксированы десятки обстрелов, главным образом вокруг Донецка и Горловки, а также у линии соприкосновения в Луганской области. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в поселке Станица Луганская, а также лицея в поселке Врубовка.

При этом в пятницу "заместитель начальника управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что силы сепаратистов якобы пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в западной части Горловки.

"Вдоль лесополосы вблизи Железной Балки нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения вооруженных формирований Украины в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить", - заявил он, добавив, что незадолго до этого были перехвачены "переговоры диверсантов на польском языке.

Кроме того, представитель "Минобороны ДНР" заявил, что около 4 часов утра "группой украинских диверсантов" была совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на химическом заводе "Стирол" в Горловке. По словам Басурина, получил ранение охранник предприятия, обнаруживший данных лиц.

Отметим, что в январе украинская военная разведка сообщала об утечке аммиака на "Стироле", однако наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли подтвердить эту информацию.

В свою очередь, власти Киева в пятницу также заговорили о возможной массовой эвакуации населения. Так, директор департамента муниципальной безопасности Киевгорадминистрации Роман Ткачук в эфире "Громадського радіо" заявил, что если боевые действия дойдут до столицы, в городе будет произведена полная эвакуация населения.

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", – сказал чиновник.

По его словам, в случае боевых действий метрополитен будет работать около шести часов в сутки: три часа утром и три вечером, а в остальное время - будет служить укрытием.

Напомним также, что в ходе эскалации грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии, сопровождавшейся взаимным обвинением сторон в обстрелах, со 2 августа 2008 года проводилась массовая по местным меркам эвакуация осетинского населения на территорию России.

Однако попытка грузинской армии в ночь на 8 августа взять под контроль столицу бывшей автономной области Цхинвали обернулась провалом. Из-за вмешательства в конфликт РФ под предлогом защиты местных жителей и собственных миротворцев грузинские войска были вынуждены отступить с территории Южной Осетии, а подоспевшие российские силы и вовсе оккупировали после этого как районы Южной Осетии, контролировавшиеся до этого Грузией, так и часть не оспаривавшейся территории Грузии, включая город Гори (последние территории, однако, были покинуты ими в 20-х числах августа). Конфликт также привел к массовому бегству грузинского населения Южной Осетии на подконтрольную Грузии территорию и физическому уничтожению грузинских сел в окрестностях Цхинвали.

В то же время население самой Южной Осетии на тот момент составляло не более 70-80 тысяч человек, включая грузин. Население же "ДНР" и "ЛНР", согласно их же официальным оценкам, составляло на начало 2022 года 2211,4 тысячи и 1405,2 тысячи человек соответственно. Однако эти цифры, очевидным образом, являются завышенными из-за недоучета последствий идущей с 2014 года войны, поскольку отталкиваются еще от данных украинской переписи 2001 года. Результаты же проведенных якобы в 2019 году переписей населения в "ДНР" публиковать открыто отказались, а в "ЛНР" же просто не стали.

Отметим, что спустя две недели после завершения активной фазы грузино-осетинского конфликта - 26 августа - Россия признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, которая во время осетинского кризиса при поддержке РФ тоже установила контроль над всей своей территорией, изгнав грузинское правительство региона, размещавшееся в малонаселенном Кодорском ущелье.

Упомянутые события произошли во время и сразу после Олимпийских игр в китайском Пекине, проходивших с 8 по 24 августа 2008 года. Сейчас в Пекине снова проходит Олимпиада, но уже зимняя: она началась 4 февраля и должна завершиться 20 февраля.

При этом 15 февраля Государственная Дума России поддержала обращение к президенту Владимиру Путину с призывом о необходимости признания независимости "ДНР" и "ЛНР" под предлогом "защиты соотечественников".