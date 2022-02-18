Уверенность украинцев в полномасштабном вторжении России сейчас самая низкая за последний год - опрос

Вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину сейчас оценивают как высокую лишь 19% украинцев. 33% считают ее средней, 20% низкой, а 25% отрицают полностью. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом еще 12-13 февраля, как указывают социологи, 28% респондентов считали такую вероятность высокой, 32% средней, 14% низкой, а 21% вообще отрицали угрозу.

В целом же последние показатели наименее тревожные по сравнению со всеми результатами исследований этого вопроса "Рейтинга" с апреля 2021 года, когда высокой вероятность вторжения РФ называли 36%, а отрицали всего 12%.

Данные опроса показывают, что больше всего верят в грядущее российское вторжение жители Западной Украины (26% называют его вероятность высокой и лишь 14% отрицают угрозу). В то же время на востоке страны относительное большинство (42%) считает, что никакой угрозы нет, и лишь 13% оценивает ее как высокую.

Резко повышенная тревожность наблюдается среди сторонников "Европейской солидарности": 45% считают угрозу вторжения России высоко вероятной и всего 4% не верят в нее совершенно. В электорате "Силы и чести" первых 24%, а в электорате "Батькивщины", "Слуги народа", партии Дмитрия Разумкова и "Украинской стратегии Гройсмана" - всего 14-17%.

При этом среди сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" полностью отрицают угрозу вторжения из РФ 70% респондентов, а в электорате партии "Наши" таковых 71% (и ни один из ее опрошенных сторонников не оценивает вероятность как высокую).

Опрос также показал, что 28% респондентов абсолютно уверены, что в случае такого вторжения Украина сможет отразить нападение. Еще 36% скорее уверены в этом, чем нет, а 19% скорее не уверены. 13% совершенно не верят в способность Украины отбить атаку. Причем уверенность украинцев в такой обороноспособности Украины выросла по сравнению с концом января, когда лишь 22% респондентов были уверены в этом.

В частности, на западе Украины такая уверенность наибольшая (32% убеждены абсолютно и 43% склоняются к этому), а на востоке - наименьшая (21% и 30% соответственно).

Также она наибольшая у сторонников партий "Евросолидарность" и "Сила и честь": среди них лишь 5% и 10% соответственно не верят в способность страны отбиться от российского вторжения.

При этом в электорате партий "Наши" и ОПЗЖ относительное большинство (36% и 40%) не особо уверены в этом, а также чуть менее трети (32% и 30%) не уверены в этом абсолютно.

Опрос проводился 16-17 февраля среди 1722 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,4%.

Напомним также, что по данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на конец января, 44,9% украинцев воспринимали скопление российских войск на границе с Украиной в качестве реальной угрозы вторжения в Украину зимой-весной 2022 года.

В декабре же, по опросу Киевского международного института социологии, 49,2% украинцев воспринимали скопление российских войск на границе в качестве такой угрозы.