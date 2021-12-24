Почти половина украинцев всерьез воспринимает угрозу вторжения России до лета 2022 года

49,2% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной, о котором активно говорят лидеры западного мира, но которое более сдержанно комментируют украинские власти, в качестве реальной угрозы вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. В то же время 41,4% не воспринимают такую риторику всерьез и убеждены, что вторжения России не будет. Остальные же 9,5% с ответом на вопрос затруднились.

Кроме того, 57,8% респондентов считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия, предпринимаемые украинскими властями для предотвращения полномасштабного российского вторжения. 27,1% считают, что таких усилий достаточно, а 15,1% не смогли выбрать ответ.

По вопросу о предложении российских властей заключить соглашение с НАТО, предусматривающее отказ Украине в перспективе стать его членом, мнения украинцев куда более неоднозначны.

Так, 39,2% считают, что такое соглашение ослабит безопасность Украины, "поскольку лишь разожжет агрессивность Путина" в ее отношении. В то же время 29,7%, наоборот, считают, что это усилит безопасность Украины, поскольку умерит такое отношение российского руководства. Однако еще 31,1% на этот вопрос ответить не смогли.

Опрос проводился 13-16 декабря среди 1203 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с дальнейшим статистическим взвешиванием.

Погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 12%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним, что накануне Путин допустил, что Украина готовится к новой попытке вернуть контроль над Донбассом силовым путем, а 20 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о подготовке украинской стороной некой провокации в Донецкой области, для чего туда якобы доставлены емкости с неизвестными химикатами. Украинские власти эти заявления опровергают.

При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен еще 1 декабря после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО предупредил о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.

Его украинский коллега Дмитрий Кулеба после этого спрогнозировал, что российское вторжение в Украину приведет к кровавой бойне и непредсказуемым последствиям для российского общества.