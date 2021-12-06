Лукашенко анонсировал скорую "развязку от Черного до Балтийского моря" из-за неприемлемости "планов НАТО в Украине"

Александр Лукашенко заявляет, что в начале января стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря. Об этом он сообщает его пресс-служба.

"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", — заявил Лукашенко.

По словам фактического руководителя Беларуси, "Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы она планирует нападение на Украину".

"Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом. Поэтому какие-то развязки — я думаю, очень большие — будут и после Нового года", — отметил Лукашенко.

Стоит отметить, что перед этим в понедельник британское издание Times написало, что в НАТО опасаются, что Россия может в течение двух часов занять территорию на границе Литвы и Польши (Сувалкский коридор), чтобы обеспечить таким образом сухопутную связь эксклавной Калининградской области РФ с Беларусью.

В своей статье издание утверждает, что существует сценарий, по которому к этому району будут направлены группы нелегальных мигрантов, которые устроят на границе беспорядки, после чего там появятся российские войска под предлогом патрулирования из-за гуманитарного кризиса.

Напомним также, что 1 декабря глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также посетивший тогда Ригу, дал местному изданию интервью, в котором спрогнозировал всеобщую мобилизацию и масштабную кровопролитную войну в Украине, если руководство РФ в лице Владимира Путина решится на военную операцию против Украины.

Кулеба также заявил, что Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения из Беларуси, хотя пока соответствующую подготовку белорусской армии не наблюдает.

В конце ноября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия планирует масштабное вторжение в Украину в конце января.

Американские СМИ тогда сообщали, что власти США рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России.