Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения из Беларуси - Кулеба

Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения с территории Беларуси. Об этом заявил в интервью латвийскому изданию Sargs.lv министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, посетивший накануне Ригу, где проходила встреча министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы очень серьезно относимся к этому сценарию. Мы не исключаем такой возможности. Однако пока мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к операциям против Украины или что руководство Беларуси могло позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - отметил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения.

"Чтобы обезопасить себя от таких неприятных сюрпризов, нужно откуда-то убрать войска и направить к границе с Беларусью. Проблема в том, что эти ресурсы не безграничны. Боеспособность места, откуда мы берем личный состав, снижается. Подобные действия Беларуси напрямую служат военным интересам России", - посетовал он.

По оценке Кулебы, даже если Беларусь в настоящее время не представляет прямой военной угрозы для Украины, политические заявления Минска уже являются частью агрессивной внешней политики России.

"Заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридная атака его режима на Латвию, Литву и Польшу также делают его открытой угрозой. Эта угроза должна быть устранена", - заявил он.

Министр также отметил, что гипотетическая утрата Беларуси независимости несет в себе угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

"Никакая змея сразу не пожирает свою добычу. Она делает это медленно, но решительно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия сантиметр за сантиметром пожирает Беларусь. Мы можем это ясно видеть, но остальной мир осознает это только через некоторое время - когда будет уже слишком поздно. Конечно, этот процесс представляет угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности Европы в целом", - сказал он.

Глава украинского МИД при этом добавил, что даже если Беларусь продолжит официально существовать как формально независимое государство, "всем будет ясно", что реальные политические решения для Беларуси будут приниматься в совершенно другой стране.

"Убежден, что все решения Беларуси по двусторонним отношениям с Украиной уже принимаются в Москве. Я не сомневаюсь в этом... Лукашенко больше не проводит свою политику в отношениях с Украиной. Он делает то, что требует от него Россия", - уверен дипломат.

Напомним, что неделей ранее Украина в рамках усиления охраны границы с Беларусью начала проведение специальной пограничной операции "Полесье" с участием пограничников, Нацгвардии, полиции и армии. В частности, контрольные посты разворачиваются и в Чернобыльской зоне отчуждения.