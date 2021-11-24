Украина начала спецоперацию "Полесье" на границе с Беларусью (ФОТО)

В рамках усиления охраны границы с Беларусью Украина начала проведение специальной пограничной операции "Полесье". Об этом 24 ноября сообщила Государственная пограничная служба (ГПСУ).

Организовывает и отвечает за спецоперацию ГПСУ совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженными силами Украины и другими задействованными резервами.

Спецоперацию проводят для наращивания охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности со стороны Беларуси.

Украина усиливает границу с соседней республикой. Фото: ГПСУ

Первый заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко сообщил, что по состоянию на отчетную дату на украинско-белорусской границе сохраняется угроза миграционного кризиса.

Украинская сторона подозревает, что Беларусь может перенаправить поток мигрантов в Украину. Поэтому правоохранительные органы наращивают системы охраны границы на участке, который считают зоной повышенного риска.

"Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером ( 23 ноября. — Delo.ua) она официально началась", — рассказал Никифоренко.

У пограничников есть одна основная задача — не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их на территорию Украины. Чтобы исключить вероятность таких событий, правоохранительные органы обеспечивают координацию действий всех задействованных сил.

В спецоперации задействуют авиацию. Фото: ГПСУ



В рамках спецоперации "Полесье" на центральном и областных уровнях организована работа Межведомственных координационных штабов. Они занимаются руководством операции и отвечают за оперативный обмен информацией. На тактическом уровне созданы координационные группы управления.

На государственной границе увеличат пограничные наряды с одновременным наращиванием сил и средств. Специальные группы разместят на возможных направлениях попыток прорыва незаконных мигрантов.

В спецоперации задействовали авиацию, беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения для патрулирования и мониторинга границы.

В целом вдоль украинско-белорусского участка государственной границы усилили пограничный режим.

Пограничники готовятся к возможному прорыву групп мигрантов. Фото: ГПСУ

В пределах контролируемых приграничных районов поставят контрольные посты на автомобильных дорогах. ГПСУ организует патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверку автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах возле границы.

Украина укрепляет границы на фоне кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области на белорусско-польской границе организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Польша в ответ стянула к границе масштабные силы. На сегодняшний день страна продолжает противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию.

На белорусско-польской границе постоянно происходят стычки между силовиками и мигрантами. Прорывающиеся из Беларуси мигранты атаковали польскую полицию камнями. В результате семеро польских полицейских получили ранения.

Ранее украинские власти заявили о возможном введении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях. В частности, ЧП могут ввести в Волынской, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Киевской областях.