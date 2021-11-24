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Украина начала спецоперацию "Полесье" на границе с Беларусью (ФОТО)
В рамках усиления охраны границы с Беларусью Украина начала проведение специальной пограничной операции "Полесье". Об этом 24 ноября сообщила Государственная пограничная служба (ГПСУ).
Организовывает и отвечает за спецоперацию ГПСУ совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженными силами Украины и другими задействованными резервами.
Спецоперацию проводят для наращивания охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности со стороны Беларуси.
Первый заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко сообщил, что по состоянию на отчетную дату на украинско-белорусской границе сохраняется угроза миграционного кризиса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украинская сторона подозревает, что Беларусь может перенаправить поток мигрантов в Украину. Поэтому правоохранительные органы наращивают системы охраны границы на участке, который считают зоной повышенного риска.
У пограничников есть одна основная задача — не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их на территорию Украины. Чтобы исключить вероятность таких событий, правоохранительные органы обеспечивают координацию действий всех задействованных сил.
В рамках спецоперации "Полесье" на центральном и областных уровнях организована работа Межведомственных координационных штабов. Они занимаются руководством операции и отвечают за оперативный обмен информацией. На тактическом уровне созданы координационные группы управления.
На государственной границе увеличат пограничные наряды с одновременным наращиванием сил и средств. Специальные группы разместят на возможных направлениях попыток прорыва незаконных мигрантов.
В спецоперации задействовали авиацию, беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения для патрулирования и мониторинга границы.
В целом вдоль украинско-белорусского участка государственной границы усилили пограничный режим.
В пределах контролируемых приграничных районов поставят контрольные посты на автомобильных дорогах. ГПСУ организует патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверку автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах возле границы.
Украина укрепляет границы на фоне кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области на белорусско-польской границе организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Польша в ответ стянула к границе масштабные силы. На сегодняшний день страна продолжает противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию.
На белорусско-польской границе постоянно происходят стычки между силовиками и мигрантами. Прорывающиеся из Беларуси мигранты атаковали польскую полицию камнями. В результате семеро польских полицейских получили ранения.
Ранее украинские власти заявили о возможном введении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях. В частности, ЧП могут ввести в Волынской, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Киевской областях.