Украина может ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, — МВД

Из-за обострения на границе Беларуси ситуации с мигрантами Украина рассматривает разные варианты действий, в том числе введение ЧП в пяти областях. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает DW.com.

"Проработаны различные сценарии действий вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", — сказал Монастырский в ходе брифинга по результатам межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью.

С территорией этой страны граничат пять областей: Волынская, Житомирская, Ровенская, Черниговская и Киевская.

По словам министра, на наиболее опасных участках границы могут построить временные сооружения. При этом не планируется привлечение военнослужащих, которые сейчас находятся в восточных и южных регионах Украины.

На том же брифинге министр обороны Алексей Резников предупредил, что за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы Украины грозит уголовная ответственность.

Напомним, около пятидесяти мигрантов смогли прорваться из Беларуси в Польшу.

Ранее сообщалось, что польские пограничники были вынуждены применить слезоточивый газ против мигрантов, которые пытались разрушить временное заграждение.