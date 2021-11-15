Политика 40 минут назад

Украина может ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, — МВД

За помощь мигрантам в пересечении границы Украины грозит уголовная ответственность

Проверка документов. Фото: Госпогранслужба Украины Проверка документов. Фото: Госпогранслужба Украины
Проверка документов. Фото: Госпогранслужба Украины

Из-за обострения на границе Беларуси ситуации с мигрантами Украина рассматривает разные варианты действий, в том числе введение ЧП в пяти областях. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает DW.com.

"Проработаны различные сценарии действий вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", — сказал Монастырский в ходе брифинга по результатам межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью.

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С территорией этой страны граничат пять областей: Волынская, Житомирская, Ровенская, Черниговская и Киевская.

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По словам министра, на наиболее опасных участках границы могут построить временные сооружения. При этом не планируется привлечение военнослужащих, которые сейчас находятся в восточных и южных регионах Украины.

На том же брифинге министр обороны Алексей Резников предупредил, что за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы Украины грозит уголовная ответственность.

Напомним, около пятидесяти мигрантов смогли прорваться из Беларуси в Польшу.

Ранее сообщалось, что польские пограничники были вынуждены применить слезоточивый газ против мигрантов, которые пытались разрушить временное заграждение.

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