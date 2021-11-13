Применили слезоточивый газ: мигранты пытались прорваться на территорию Польши

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков.

Об этом сообщается в Twitter польских пограничников.

Сообщается, что ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — говорится в сообщении.

Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы.

"Белорусы оснастили их слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", — добавили в польской Пограничной службе.

Отмечается, что в общей сложности вчера было зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержаны трое граждан Ирака. Также вынесены решения о выдворении из Польши в отношении 78 человек.

Также вчера неподалеку от Вульки Тереховской среди деревьев обнаружили тело молодого гражданина Сирии. На месте ЧП проводились следственные действия, однако точная причина смерти парня пока не установлена. Об этом сообщили на странице полиции Подлясья в Twitter.

Напомним, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, в котором многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали совершать попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

При этом согласно сообщению МВД, наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы.