На границе Беларуси с Украиной скапливаются мигранты — МВД

Наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы. Об этом сообщает портал Министерства внутренних дел.

"Соседние государства прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", — заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Он отметил, что МВД наблюдает за развитием ситуации на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

"Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты. Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", — сказал Енин.

Он отметил, что недавно на участке границы с Беларусью задержали двух граждан Кубы, которые пытались незаконно проникнуть в Украину, а затем направиться в Польшу.

По словам Енина, Польша пока не обращалась к Украине с просьбой помощи в урегулировании ситуации на границе.

Ранее сообщалось о стычках, которые произошли между мигрантами и польскими пограничниками.