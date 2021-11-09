Политика 40 минут назад

Литва из-за наплыва мигрантов ввела режим ЧП на границе с Беларусью

В стране временно введут погранзону, а у мигрантов отберут все средства связи

Африканцы в центре для мигрантов в приграничном селе Виденяй в июле 2021. Фото:GettyImages Африканцы в центре для мигрантов в приграничном селе Виденяй в июле 2021. Фото:GettyImages
Африканцы в центре для мигрантов в приграничном селе Виденяй в июле 2021. Фото:GettyImages

Сейм Литвы одобрил предложение правительства о введении с полуночи 10 ноября чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Как передает Delfi.lt, за соответствующий проект постановления проголосовали 122 депутатов, лишь один был против.

ЧП вводится сроком на месяц на белорусском участке литовской границы и на территории на пять километров в глубь от нее, а также в местах расселения мигрантов (Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукла и Вильнюс).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отметила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости, и это одна из причин, почему его вводят лишь на месяц. По словам главы правительства, по прошествии этого срока будет дана оценка, нужно ли ЧП продлевать.

В то же время, по ее словам, самое большое ограничение для людей, незаконно пересекших границу, будет связано с невозможностью пользоваться средствами связи и интернетом.

В отношении граждан Литвы вводится требование о специальном разрешении для проезда на территорию действия ЧП. При этом для людей, живущих там или имеющих там недвижимость, никакие ограничения и запреты применяться не будут. Также на территории ЧП будет запрещено организовывать и проводить собрания, однако запрет не будет распространяться на праздники и встречи родственников.

"Видя эту ситуацию и эти угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации таких координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас, мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены", — заявила в свою очередь министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она отметила, что во время ЧП мигрантов, в том числе уже расселенных, лишат права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Также ЧП позволит властям использовать средства госрезерва для устранения угрозы общественному спокойствию, возникающему из-за наплыва мигрантов. По словам Билотайте, такие меры пропорциональны нынешней ситуации.

Напомним, что в конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой из-за небывалого наплыва мигрантов, большинство из которых составляют граждане Ирака. Причем часть колючей проволоки для этой цели предоставила Литве Украина в качестве гуманитарной помощи: первая партия в 38 тонн была отправлена в августе.

С подобной проблемой столкнулась также и соседняя Латвия, при этом там ввели режим чрезвычайного положения в районах, прилегающих к белорусской границе, еще в августе. На сегодня он продлен уже до 10 февраля 2022 года.

Накануне сразу несколько тысяч мигрантов организованно прибыли на границу Беларуси с Польшей в районе пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области, требуя пропустить их для дальнейшей миграции в Германию и пытаясь прорвать забор с колючей проволокой. Причем на месте присутствовали и представители Госпогранкомитета Беларуси, никак не препятствовавшие действиям мигрантов.

В итоге 8 ноября из-за стягивания к границе значительного количества польских силовиков прорваться им не удалось, мигранты заночевали прямо на месте, разбив лагерь. Польская полиция отчиталась, что ночь на 9 ноября на белорусской границе прошла относительно спокойно.

Польша, Литва и Латвия обвиняют представителей белорусских властей в намеренной организации перемещения мигрантов к своим границам и содействию их агрессивным действиям. Причем последние в лице министра иностранных дел Владимира Макея еще в начале кризиса в июне официально признавали, что намеренно ослабили контроль на линии границы в ответ на санкции Евросоюза, чтобы мигранты в итоге хлынули в максимально недружественные Беларуси страны.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Из Киева — в Палангу: Wizz Air откроет новый авиарейс в Литву
Из Киева — в Палангу: Wizz Air откроет новый авиарейс в Литву
МИД не советует украинцам ехать в Эфиопию
МИД не советует украинцам ехать в Эфиопию
Огромная колонна нелегалов идет в сторону границы Беларуси с Польшей
Огромная колонна нелегалов идет в сторону границы Беларуси с Польшей
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации: кого добавят

  3. Экс-сотрудник ДТЭК начал конкурировать с бывшим работодателем на энергорынке

  4. Официально: ЕС исключил Украину из "зеленого списка" стран для путешествий

  5. С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...