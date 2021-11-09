Литва из-за наплыва мигрантов ввела режим ЧП на границе с Беларусью

Сейм Литвы одобрил предложение правительства о введении с полуночи 10 ноября чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Как передает Delfi.lt, за соответствующий проект постановления проголосовали 122 депутатов, лишь один был против.

ЧП вводится сроком на месяц на белорусском участке литовской границы и на территории на пять километров в глубь от нее, а также в местах расселения мигрантов (Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукла и Вильнюс).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отметила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости, и это одна из причин, почему его вводят лишь на месяц. По словам главы правительства, по прошествии этого срока будет дана оценка, нужно ли ЧП продлевать.

В то же время, по ее словам, самое большое ограничение для людей, незаконно пересекших границу, будет связано с невозможностью пользоваться средствами связи и интернетом.

В отношении граждан Литвы вводится требование о специальном разрешении для проезда на территорию действия ЧП. При этом для людей, живущих там или имеющих там недвижимость, никакие ограничения и запреты применяться не будут. Также на территории ЧП будет запрещено организовывать и проводить собрания, однако запрет не будет распространяться на праздники и встречи родственников.

"Видя эту ситуацию и эти угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации таких координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас, мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены", — заявила в свою очередь министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она отметила, что во время ЧП мигрантов, в том числе уже расселенных, лишат права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Также ЧП позволит властям использовать средства госрезерва для устранения угрозы общественному спокойствию, возникающему из-за наплыва мигрантов. По словам Билотайте, такие меры пропорциональны нынешней ситуации.

Напомним, что в конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой из-за небывалого наплыва мигрантов, большинство из которых составляют граждане Ирака. Причем часть колючей проволоки для этой цели предоставила Литве Украина в качестве гуманитарной помощи: первая партия в 38 тонн была отправлена в августе.

С подобной проблемой столкнулась также и соседняя Латвия, при этом там ввели режим чрезвычайного положения в районах, прилегающих к белорусской границе, еще в августе. На сегодня он продлен уже до 10 февраля 2022 года.

Накануне сразу несколько тысяч мигрантов организованно прибыли на границу Беларуси с Польшей в районе пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области, требуя пропустить их для дальнейшей миграции в Германию и пытаясь прорвать забор с колючей проволокой. Причем на месте присутствовали и представители Госпогранкомитета Беларуси, никак не препятствовавшие действиям мигрантов.

В итоге 8 ноября из-за стягивания к границе значительного количества польских силовиков прорваться им не удалось, мигранты заночевали прямо на месте, разбив лагерь. Польская полиция отчиталась, что ночь на 9 ноября на белорусской границе прошла относительно спокойно.

Польша, Литва и Латвия обвиняют представителей белорусских властей в намеренной организации перемещения мигрантов к своим границам и содействию их агрессивным действиям. Причем последние в лице министра иностранных дел Владимира Макея еще в начале кризиса в июне официально признавали, что намеренно ослабили контроль на линии границы в ответ на санкции Евросоюза, чтобы мигранты в итоге хлынули в максимально недружественные Беларуси страны.