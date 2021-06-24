ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси: что предусматривает решение

Совет ЕС утвердил секторальные санкции в отношении Беларуси. Они включают в себя запрет продавать этой стране оборудование и программное обеспечение, которое может быть использовано для блокировки интернета и связи, вводят торговые ограничения на нефтепродукты и товары для производства табачных изделий. Также новые ограничительные меры коснутся доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных учреждений.

В пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном 24 июня, отмечается, что эти меры — ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокое подавление гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Кроме того, это еще и реакция на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

В частности, пакет санкций предусматривает:

запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата интернета или телефонной связи; запрет на продажу и поставки товаров и технологий двойного назначения для использования в военных целях; ограничение на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами для производства табачных изделий; ограничение на доступ к рынкам капитала ЕС и запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и агентствам; прекращение Европейским инвестиционным банком любых выплат или платежей по любым из существующих соглашений, касающихся проектов в государственном секторе и любым существующим контрактам на услуги по оказанию технической помощи. рекомендации странам-членам ЕС принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

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Напомним, что Европейский союз ввел санкции в отношении 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси. Ограничения коснутся бизнесменов, членов семьи Александра Лукашенко, прокуроров, судей, полицейских и военных чиновников, задействованных в репрессиях.

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