Политика 20 минут назад

ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси: что предусматривает решение

ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси в ответ на жесткое подавление гражданского общества, оппозиции и журналистов в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Совет ЕС утвердил секторальные санкции в отношении Беларуси. Они включают в себя запрет продавать этой стране оборудование и программное обеспечение, которое может быть использовано для блокировки интернета и связи, вводят торговые ограничения на нефтепродукты и товары для производства табачных изделий. Также новые ограничительные меры коснутся доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных учреждений.

В пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном 24 июня, отмечается, что эти меры — ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокое подавление гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Кроме того, это еще и реакция на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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В частности, пакет санкций предусматривает:

  1. запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата интернета или телефонной связи;
  2. запрет на продажу и поставки товаров и технологий двойного назначения для использования в военных целях;
  3. ограничение на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами для производства табачных изделий;
  4. ограничение на доступ к рынкам капитала ЕС и запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и агентствам;
  5. прекращение Европейским инвестиционным банком любых выплат или платежей по любым из существующих соглашений, касающихся проектов в государственном секторе и любым существующим контрактам на услуги по оказанию технической помощи.
  6. рекомендации странам-членам ЕС принять меры по ограничению участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

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Напомним, что Европейский союз ввел санкции в отношении 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси. Ограничения коснутся бизнесменов, членов семьи Александра Лукашенко, прокуроров, судей, полицейских и военных чиновников, задействованных в репрессиях.

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РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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