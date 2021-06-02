Без Беларуси. Сможет ли Украина пережить прекращение поставок нефтепродуктов

23 мая в Минске задержали известного беларуского оппозиционера и основателя популярного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Когда самолет пролетал над территорией Беларуси, диспетчеры сообщили о возможном минировании самолета, и борт в сопровождении истребителя МиГ-29 приземлился в минском аэропорту. Бомбу на борту не обнаружили, а вот Протасевичу и его девушке Софии Сапеге пришлось остаться в Минске. Оппозиционер сейчас находится в минском СИЗО №1, беларуские власти инкриминируют ему причастность к ряду уголовных дел.

Реакция мировой общественности не заставила себя долго дать. Саммит Евросоюза принял решение запретить беларуским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, в Евросоюзе рекомендовали своим авиаперевозчикам не входить в воздушное пространство Беларуси. Некоторые авиакомпании выполнили рекомендации и перестроили свои маршруты в обход Беларуси.

К санкциям в отношении Беларуси присоединилась и Украина. 25 мая Кабмин запретил украинским авиакомпаниям летать над Беларусью, а 28 мая было принято решение запретить беларуским авиакомпаниям летать над Украиной.

Так или иначе, диктаторский режим Лукашенко оказывается в международной изоляции, и в последнее время Украина становится все более активной в плане санкций в отношении своего северного соседа. Так, 31 мая стало известно, что США решили возобновить санкции в отношении беларуской "нефтянки". Исходя из того, что в условиях российской военной агрессии для Украины очень важно сохранить благосклонность Вашингтона, не исключено, что на Банковой решат присоединиться к этим санкциям самостоятельно либо же будут вынуждены это сделать по настоятельной просьбе США.

Нефтепродукты — одни из наиболее востребованных беларуских товаров в Украине. Поставки бензина и дизтоплива из Беларуси очень важны для обеих стран. С одной стороны, "нефтянка" является локомотивом беларуской экономики, а украинский рынок — ключевым для беларуской "нефтянки". С другой — недорогие нефтепродукты из Беларуси играют роль балансира на украинском рынке.

Остановить торговлю нефтепродуктами может и Беларусь. 28 апреля фурор вызвала новость о возможной приостановке поставок в Украину беларуского бензина А-95. И хотя проблему по итогу решили, замещение беларуского ресурса на украинском рынке и возможные последствия отсутствия на рынке бензина из Беларуси остаются актуальными.

Delo.ua решило разобраться, сможет ли украинский рынок пережить прекращение поставок беларуского бензина.

Ценовая турбулентность и дефицит

По словам CEO отраслевого издания Oilpoint Эльдара Салимова, решение о прекращении поставок нефтепродуктов из Беларуси и России вполне реально. Такое решение может быть чисто политическим и не учитывать экономических последствий его принятия: в первое время не исключен дефицит и еще одно подорожание, но со временем рынок с этим справится.

"Запад страны однозначно будет обеспечен поставками нефтепродуктов из Венгрии и Польши. В остальные регионы можно было бы завозить морем, но может не хватить перевалочных мощностей", — поясняет эксперт.

По его мнению, мало привезти топливо в порт, нужно еще развезти его по стране, с чем может не справиться "Укрзализныця". Салимов считает, что Кременчугский НПЗ вряд ли нарастит объемы производства до того уровня, который смог бы перекрыть дефицит.

"Шебелинский НПЗ небольшой, и наращивать производство ему пока сложно, а Одесский НПЗ давно не работает. При этом запуск нового НПЗ в Украине — это вопрос на уровне фантастики. Никто не согласится инвестировать в Украину огромные деньги без введения государством заградительных пошлин, а это также приведет к большому росту цен на нефтепродукты", — говорит Салимов.

Кроме того, такой сценарий может сказаться на качестве бензина и объеме нелегального рынка.

"К чему это приведет? К дефициту, очень большому количеству контрафакта и некачественной продукции на заправках. Активизируются мини-НПЗ. Морского импорта на всех не хватит, более того, импорт очень подорожает. Беларуский и российский ресурс потерял статус критического, но остался балансирующим. Если его не станет, никто не умрет, но исчезнет балансир и цены могут опять пойти вверх", — говорит эксперт.

По его словам, есть вероятность, что ресурс будет ввезен через другие страны, но уже с наценкой. Опасения Салимова разделяет и генеральный директор группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин, отмечая, что проблемы в случае прекращения поставок топлива на рынке будут, вопрос лишь в их масштабах.

При этом гендиректор отмечает, что наращивание украинской нефтепереработки до объемов, которые позволят покрыть дефицит, займет несколько лет, а морские порты не смогут справиться с перевалкой нужного объема нефтепродуктов.

"Без России и Беларуси мы не сможем закрыть весь рынок, должна быть хотя бы одна из этих стран. На европейском рынке лишнего ресурса нет", — говорит Лёушкин.

По словам эксперта, санкции в отношении беларуских нефтепродуктов — вопрос времени, поскольку эта отрасль является флагманом беларуской экономики, и в случае необходимости наказать режим Лукашенко США и ЕС выберут именно эту отрасль.

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Импортозамещение

В свою очередь директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что отечественные производители вполне способны нарастить производство нефтепродуктов до объема, необходимого для покрытия дефицита.

"Чтобы перекрыть потребность в бензине, "Укртатнафта" должна нарастить переработку на 2 млн тонн. Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море. Там же можно добрать и 1,5 млн тонн дизтоплива, что в сумме с допобъемом из Кременчуга перекроет беларуский объем (650 тыс. тонн). При этом я не беру в расчет возможность увеличения поставок из России", — говорит Куюн.

Он отмечает, что последние два месяца показали также возможность замещения недостающего объема беларуского сжиженного газа, а единственная товарная позиция, с которой могут быть проблемы, — это битум, поскольку привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками.

"Однако и в этом нет трагедии. За счет увеличения переработки и поставок морем наполовину перекрыть Беларусь точно получится. Ну а в остальном битум — это не дизель и не бензин. На 10-20% сократится строительство битумных дорог, а деньги можно направить на цементные дороги или на объекты инфраструктуры, не требующие битума", — говорит Куюн.

По его словам, беларуская нефтеперерабатывающая отрасль столкнется с куда большими проблемами в случае потери украинского рынка.

"Украина формирует основную прибыль беларуской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов беларуской экономики. Мозырский НПЗ, который находится на границе с Украиной, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок, а Беларусь обеспечивает преимущественно Новополоцкий НПЗ, расположенный на севере. То есть Беларусь кормит Украину (безусловно, после России)", — говорит эксперт.

Стресс-тест

Эксперты не сошлись во мнении относительно возможности отечественного производителя нарастить переработку нефтепродуктов до необходимого для покрытия дефицита уровня. Однако все они согласны, что отказ от беларуских нефтепродуктов не будет фатальным для украинского рынка. Да некоторые проблемы будут, но рынок их переживет. Да, некоторые проблемы будут, но рынок их переживет.

К тому же сокращение поставок вряд ли возможно по инициативе беларуской стороны. Последний инфошум вокруг снижения поставок с Мозырского НПЗ шумом и оказался, поскольку возможное сокращение связано с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ. Хотя кто знает, может, такой шум и полезен для Украины, поскольку даст повод задуматься властям и бизнесу о том, чтобы со временем нарастить производство хотя бы за счет развития Шебелинки и прекратить дотировать диктаторский режим в соседней стране.

Степан Крьока, специально для Delo.ua