"Белорусская нефтяная компания" продолжит поставки бензина А-95 в Украину

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) не собирается прекращать поставки бензина А-95 в Украину, однако может сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом заявил заместитель генерального директора БНК-Украина Сергей Мельников в комментарии LB.ua.

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"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", — заверил он.

При этом сроки ремонта Мельников не уточнил, но, по информации издания, работы могут продолжаться две недели.

Ранее сообщалось, что БНК, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может приостановить поставки бензина А-95 в Украину.

По данным консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тысяч тонн, что составляет около 50% рынка этой марки. Быстро перекрыть их вряд ли возможно, поэтому на рынке может возникнуть дефицит.

Тем временем "Укртатнафта" уже заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин.

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Как известно, Украина и Беларусь имеют достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа относительно войны с Россией.

Кроме того, Украина не поддерживает режим Александра Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Также Украина запретила до октября 2021 года импорт электроэнергии из Беларуси и России. В апреле Украина ввела спецпошлины в 35% на автобусы и грузовики из Беларуси.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 грн за литр для бензинов и 27,89 грн за литр для дизельного топлива.

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После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В то же время сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.