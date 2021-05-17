Экономика 1 час назад

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики

Речь идет о компаниях SOCAR и KLO

Фото: facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine Фото: facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine
Фото: facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine

Украинские сети автозаправочных станций возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В частности, о восстановлении продаж брендовых бензинов и дизтоплива сообщили компании SOCAR и KLO.

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"SOCAR возобновляет продажу премиального горючего Nano 95, Diesel Nano Extro. Это решение было принято в соответствии с разъяснением Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины относительно постановления Кабинета министров Украины №474 от 14.05 об установлении максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо. Премиальное топливо доступно во всей сети наших АЗК уже сейчас", — сообщила пресс-служба SOCAR в Facebook.

Также о возобновлении продаж премиальных VENTUS 95 и VENTUS Diesel после разъяснений Минэкономики сообщили в сети KLO.

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

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После этого сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

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