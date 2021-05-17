Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уверяют, что действие введенного государственного регулирования цен на топливо не распространяется на премиальный бензин.
Об этом говорится в разъяснении по установлению максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо, опубликованному на сайте ведомства.
В частности, указано, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая 2021 года №474 распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабмина от 22 апреля 2020 года №341, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.
При этом требования к автомобильным бензинам и дизельному топливу, в том числе по их обозначению (маркировке), определены Техническим регламентом о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, утвержденным Постановлением Кабмина от 1 августа 2013 года №927, в соответствии с которым обозначение (маркировка) "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).
"Таким образом, под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества, обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее", — заявили в министерстве.
В то же время экс-глава Минэкономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта заметил, что в Техническом регламенте ничего о "брендовом премиальном" горючем не сказано, а лишь указано, что обозначение топлива может включать торговую марку.
"В постановлении Кабмина №341 от 22 апреля 2020 года, на основании которого введено регулирование цен, также черным по белому написано, что оно касается бензина марки А-92 и А-95 и дизельного топлива. Без различия на премиальное и непремиальное. Я уже молчу, что если вводится регулирование цен на непремиальное топливо, а разница между премиальным и непремиальным неопределенная, то бизнес тогда, по логике, может просто забрендировать все горючее и продавать как премиальное без ограничений. Зачем тогда вообще вводить регулирование цен и на ровном месте всю страну пугать пустыми АЗС?" — подчеркнул он.
По мнению Кухты, если правительство боится роста цен, надо было бы провести быстрые консультации с производителями и понять их ценообразование по состоянию на сейчас, а затем подписать меморандум о добровольном ограничении торговых надбавок в разумных пределах.
"Если уж совсем страшно, можно же ввести временно (только четко ограничено по времени, а не на весь карантин) административное ограничение торговых надбавок. Но где-то процентов на 20 выше рыночных цен (чтобы не мешать рынку нормально работать) и сугубо с целью предотвратить спекуляции, если будут сильно колебаться цены на внешних рынках. Наконец, если есть обоснованное подозрение относительно сговора на рынке, надо активизировать АМКУ, он вполне способен такой сговор предотвратить", — резюмировал экс-министр.
Напомним, ранее после введения государственного регулирования цен на топливо две сети украинских автозаправочных станций прекратили реализацию некоторых видов горючего.
14 мая Кабмин принял решение об установлении предельных уровней торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина. Таким образом правительство пытается сдержать рост цен на бензин на фоне вполне ожидаемой ценовой турбулентности.
Стоит отметить, что с начала марта правительство вело переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им понизить цены на топливо. В частности, предлагалось держать цены на бензин А-95 меньше, чем 30 грн/литр. А еще в марте правительство активизировало борьбу с нелегальными АЗС.
2 апреля Кабмин и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений. Однако борьба с нелегальными АЗС особого эффекта не дала, а цены в конце апреля опять пошли вверх.
11 мая было обнародовано постановление (принятое, кстати, еще в конце марта), которым бензины марки А-92, А-95 и дизельное топливо признали социально значимыми товарами. Согласно данному постановлению, АЗС должны за 20 дней уведомлять Госпродпотребслужбу о повышении цен на эти товары более чем на 1%.
Кроме того, уже 12 мая Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало проект постановления, который предполагает более жесткие меры. Минэкономики хочет ввести предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).