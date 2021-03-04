Энергетика вчера, 15:57

Теневой рынок нефтепродуктов: в Украине возобновляют борьбу с нелегальными АЗС

Межведомственные группы по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом были созданы в каждой области Украины год назад

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Ровенской, Кировоградской и Харьковской областях приступили к обновлению составов рабочих групп, которые занимаются детенизацией рынка топлива.

Как сообщают пресс-службы трех облгосадминистраций, это решение было принято по результатам селекторного совещания под руководством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

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Министр напомнил, что соответствующие межведомственные группы, координирующие вопросы проведения совместных мероприятий по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом, были созданы в каждой области Украины год назад.

"По поручению премьер-министра Украины в регионах необходимо обновить состав межведомственных групп и начать деятельность, направленную на пресечение незаконной торговли топливом. В состав группы должны войти: Нацполиция, органы ГФС, ГСЧС, ГАСК, Управление Гоструда, Госэкоинспекции, Госпотребслужбы, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры", — заявил Чернышев.

Так, в Ровенской области разоблачили уже 160 нелегальных АЗС, треть из которых уже легализировано. В этом году обнаружили 4 незаконных заправки, изъято 22 тонны горючего и материальных ценностей более, чем на 1 млн грн.

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По словам главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, после легализации АЗС на законных автозаправках продажи горючего выросли на 14%.

"Благодаря детенизации АЗС поступления от уплаты акцизного налога с горючего в 2020 году составили более 227 млн грн. Это на 13,7% больше уровня 2019 года", — отметил глава ОГА.

Коваль также инициировал включить в такие рабочие группы и председателей территориальных общин. В ближайшее время в регионе будут проверять нелегальные заправочные станции, МАФы, мобильные АЗС, а также работу легальных АЗС на предмет их отклонения от закона.

В свою очередь, в прошлом году на Харьковщине сотрудники налоговой милиции провели 46 проверок. В ходе проведения этих мероприятий выявлено 13 нелегальных АЗС, на которых осуществлялась реализация и хранение горюче-смазочных материалов без лицензий.

Было составлено 8 протоколов по админправонарушеням и пять уголовных внедрений. Также выявлено три нелегальные нефтебазы, на которых изготовляли горюче-смазочные материалы без разрешительных документов.

В этом году в Харьковской области из незаконного оборота изъято горючего на сумму 316 тысяч грн и прекращена деятельность одной нелегальной автозаправочной станции.

Как сообщалось ранее, весной 2020 года в Украине теневой сегмент розничного рынка нефтепродуктов массово восстанавливал позиции в ключевых регионах на фоне благоприятной ценовой ситуации и отвлеченности государственных органов на борьбу с распространением пандемии коронавируса.

 

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