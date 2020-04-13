Нелегальные АЗС снова массово открываются

В Украине теневой сегмент розничного рынка нефтепродуктов массово восстанавливает позиции в ключевых регионах на фоне благоприятной ценовой ситуации и отвлеченности государственных органов на борьбу с распространением пандемии коронавируса.

Об этом в статье "Конец эпохи бедности" пишет аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, сообщает enkorr.

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"Активизация теневого рынка была ожидаема. Все силы государства направлены на борьбу с распространением COVID-19, правоохранителям сейчас, разумеется, не до нарушителей на топливном рынке", — пишет Куюн.

Благоприятно для теневого сегмента складывается и ценовая ситуация на рынке, когда спотовые цены в моменте обвалились в два раза, по сравнению с уровнем терм-контрактов, по которым работают сетевые компании.

"Средняя стоимость ресурса в опте с 20 марта до 8 апреля просела на около 3 грн/л, а в рознице — на 0,65 грн. Крупные сети, работающие по терм-контрактам, еще распродают мартовский ресурс, приобретенный по $250/т (среднее значение котировок в марте), в то время как нелегалы, работающие "с колес", имеют доступ к спотовому ресурсу по $110–120 в опте", — отмечает автор.

Более того, из-за карантинных мер и обвала реализации, удельные затраты на реализацию литра топлива на сетевых станциях возросли в среднем на 1 грн/л

"На "подзаборной" же заправке ситуация обратная: в период, когда население максимально экономит, продажи растут из-за возможности торговать намного дешевле, а следовательно, это позволяет торговать еще дешевле", — поясняет автор.

Дополнительным стимулом для возобновления работы нелегальных АЗС/АГЗП стало повышение спроса бизнеса за наличные деньги, которые такие объекты успешно генерируют.

Значительно осложнить неучтенную реализацию топлива была призвана реформа, предусматривающая сверку остатков топлива на акцизных складах с данными системы электронного администрирования, но ее запуск, в том числе из-за карантина, был отсрочен на три месяца.

Напомним, сети АЗС снизили цены на топливо в конце декабря 2019 года после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

После этого правительство начало борьбу с незаконными заправками. Так, в Украине закрыли уже более 700 нелегальных АЗС. А налоговая взыскала почти 100 млн грн штрафов за незаконную продажу горючего.