Закрытие 700 нелегальных АЗС в Украине принесет бюджету 1 млрд грн — налоговая

По расчетам Государственной налоговой службы Украины, в результате закрытия 700 заправок, работавших с нарушениями или без разрешений, объемы продажи топлива через легальные заправки возрастут, что даст бюджету дополнительный 1 млрд грн.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, из 900 выявленных незаконных АЗС или заправок, на которых были нарушения, закрыли 700.

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"Объемы продаж горючесмазочных материалов через сеть АЗС выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет", — заявил глава налоговой.

Верланов напомнил, что в борьбе с нелегальными заправками принимают участие не только налоговики, но и СБУ, полиция и налоговая милиция (которая сейчас подчиняется Государственной фискальной службе).

Напомним, сети АЗС снизили цены на топливо в конце декабря 2019 года после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

После этого правительство начало борьбу с незаконными заправками. Так, в Украине закрыли уже более 700 нелегальных АЗС. А налоговая взыскала почти 100 млн грн штрафов за незаконную продажу горючего.