Нелегальных заправок в Украине стало намного меньше — эксперты назвали цифры

В Украине усилилась борьба с нелегальными автозаправочными станциями. Об этом на отраслевой конференции участников рынка сжиженного газа LPG-2020, организованной "Консалтинговой группой А-95", рассказала президент Нефтегазовой ассоциации Неля Привалова. Она подвела итоги двухлетней работы — законы приняли в 2018-ом, работать в полную силу они стали уже в 2019-ом, тогда и появились условия, которые помогли правоохранителям всерьез взяться за топливных нелегалов.

"Введена реформа лицензирования операций с топливом, модернизация системы электронного администрирования реализации топлива, введены системы контроля за фактическим оборотом топлива. У правоохранителей появились новые законные основание, который у них раньше не было, появились полномочия для новых санкций, штрафов", — говорит Привалова.

При всех облгосадминистрациях были созданы рабочие группы по борьбе с нелегальным оборотом топлива, Нефтегазовая ассоциация проводила еженедельный мониторинг неленальных АЗС.

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Серьезную роль в противодействии нелегальным заправщикам сыграл портал PerevirAZS, который работает и сейчас и до сих пор собирает данные по местонахождению нелегальных АЗС. Так, по данным этого портала с 2018-го года в Украине выявили 1045 теневых заправок. Закрыли 1018 из них.

Часть объектов были демонтированы органами власти. Часть нарушителей сами демонтировали свои заправки. Часть просто завершили работу без демонтажа. И еще часть АЗС, которые эксперты восприняли как нелегалов, оказались вполне легальными — к ним, впрочем, еще есть вопросы относительно законности получения самих лицензий.

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Днепр начал борьбу с теневыми заправками раньше всех: с 2017-го года на территории города демонтировали 86 нелегалов. "В Днепропетровской области было идентифицировано 714 объектов. 141 из них — нелегалы, — говорит начальник юротдела Днепровского горсовета Алексей Грек. — В январе было принудительно демонтировано 18 нелегальных станций, 110 демонтировались самостоятельно".

По словам главы компании "Им Газ" Всеволода Кочагина, закрылись даже те нелегальные объекты, которые считались непотопляемыми. При этом, удар по тени повышает маржинальность для заправщиков, которые работают в правовом поле. "Маржинальность стала больше, потому что с нелегалами было сложно конкурировать", — говорит Кочагин.

Ранее Delo.ua рассказывало, к чему может привести рост пошлин на дизель. Эксперты отмечают, что последствия подобного шага коснутся всех украинцев. Только на первом этапе литр дизельного топлива может подорожать на 1,1 грн, а сжиженного газа — на 55 копеек.