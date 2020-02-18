Пошлины на дизель: перечень последствий

Украинские производители нефтепродуктов ("Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча") в январе подали в Министерство экономического развития совместное заявление, в котором призвали ввести пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. В 2020 году они хотят установить размер сбора на уровне 8,46%, в 2021 — 12,7%, в 2022 — 16,94%, в 2023 — 21,16% и, наконец, в 2024 — 25,4%.

Однако эксперты и крупнейшие потребители дизельного топлива в Украине называют такое требование опасным и отмечают — введение пошлины скажется негативно на всех потребителях. Начиная с рядовых украинцев и заканчивая армией. Аргументы профильных специалистов выслушал корреспондент Delo.ua.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн утверждает — никаких последствий, кроме роста цен, инициативы отечественных нефтепереработчиков не принесут. Только на первом этапе литр дизельного топлива подорожает на 1,1 грн, а сжиженного газа — на 55 копеек. Но это не главная угроза. По словам Куюна, будет разрушена устойчивая и диверсифицированная система поставок топлива в Украину.

"Сегодня она стоит, условно, на трех ногах — Россия, Беларусь и морские поставки. После ввода пошлин на российские поставки одна из этих ног будет ликвидирована, возрастет давление на все остальные источники поставок. Ну, и самое главное, даже если внутренний производитель нарастит в два раза свое производство, то кардинально это картину не поменяет. Сегодня у завода "Укртатнафты" 10% рынка. Будет 20%. Но мы все равно на 80% будем импортозависимы", — отмечает он.

Против инициативы выступили и в Нефтегазовой ассоциации Украины, напомнив, что в 2018 году нефтеперерабатывающие предприятия уже пытались ограничить импорт топлива, хотя так и не смогли добиться этого. Президент ассоциации Неля Привалова считает, что если руководство страны пойдет на поводу у нефтепереработчиков, то возникнет паника и дать какие-либо прогнозы по ценовой политике будет невозможно. "Соответственно, невозможно будет удержать на существующем сейчас уровне розничные цены для промышленных потребителей, для аграриев, промышленников, перевозчиков, для нужд обороны, полиции, службы чрезвычайных ситуаций, коммунально-спасательных и других служб, которые закупают топливо за бюджетные средства", — говорит Привалова.

Президент объединения предприятий "УкрМеталлургПром" Александр Каленков предупреждает — введение пошлин ударит по горно-металлургическому комплексу больше, чем по любой отрасли в стране. Он напомнил, что около 6-7% дизельного топлива в стране потребляют именно такие предприятия: "Это почувствуют все люди. Мы говорим о повышении расходов всех потребителей больше, чем на 11 млрд грн. Из них 600-700 млн грн ляжет на плечи наших горнорудных предприятий.

Но и этим отрицательный эффект инициативы украинских НПЗ не ограничится. Каленков прогнозирует, что повышение цен на дизтопливо ощутят все "смежники" и уже сами отразят этот факт в своих ценах. Он приводит в пример "Укрзализныцю", которая потребляет около 5% всего "дизеля" страны. Глава "УкрМеталлургПрома" обещает цепную реакцию и опасается, что его отрасль попадет в своеобразные ножницы: с одной стороны в стране будет расти себестоимость продукты, а с другой — цена на нее, на мировых рынках, падают.

"Что потеряет Украина? Прежде всего, валютную выручку. Только железнорудного сырья в год практически на $3 млрд экспортируется. Второе — рабочие места. Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Но от горнорудной отрасли зависят и другие отрасли, потребляющие металлопродукцию. Этот эффект почувствуют на себе все. Поэтому для нас крайне важно, чтобы МЭРТ подошел к вопросу комплексно и кроме рынка топлива проанализировал последствия для всей экономики страны", — подчеркнул Каленков.

Еще одна важнейшая для экономики страны отрасль, которая окажется под угрозой, — аграрная. Об этом говорит и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко. По подсчетам УЗИ, каждый производитель зерна тратит около $60-80 долларов на гектар во время посевной или сбора урожая, а в целом по стране эта сумма составляет около $1,5 млрд в год. "Любые дополнительные пошлины на топливо катастрофически или, как минимум, очень негативно повлияют на весь зерновой рынок. Почему? Зерно биржевый товар. Цена на него устанавливается на международных рынках, а не на внутреннем. Поэтому любые повышения цен или себестоимости зерна несут прямые убытки для производителя зерна", — объясняет эксперт.

Особенно угрожающей эта ситуация, по словам Иващенко, выглядит в условиях скорого начала весенней посевной компании. Куюн уточняет, что у зернопроизводителей проблемы будут не только из-за пошлин на дизельное топливо — сбор будет действовать и для сжиженного газа, который сегодня активно используют для зерносушилок.

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Наконец, партнер юридической компании Sayenko Kharenko Анжела Миханова удивляется требованию нефтепереработчиков и обращает внимание на тот факт, что они хотят повышения пошлины каждый год. "Это в корне противоречит правилам Всемирной торговой организации и нашему законодательству. С юридической точки зрения можно сказать, что нам, наверное, не избежать судебных разбирательств и даже споров в ВТО, которые Россия активно инициирует. В том числе и против Украины", — говорит Миханова.

Ожидается, что решение в отношении жалобы должно быть принято до 21 февраля — спустя месяц после регистрации. Тогда же Международная комиссия по международной торговле при МЭРТ может принять решение о предварительных мерах на период расследования, и ввести пошлину. Однако представители ассоциаций крупнейших потребителей и трейдеров полны уверенности, что аргументация нефтеперерабатывающих компаний настолько надумана, а последствия такого шага настолько очевидны, что только чудо может заставить чиновников начать расследование.