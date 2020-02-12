Плохие новости для аграриев: цены на дизельное топливо накануне посевной могут взлететь

Новый сезон может начаться с роста цен на топливо, если Межведомственная комиссия по международной торговле решит ввести дополнительную пошлину на импорт. Об этом в своей колонке пишет главный редактор "Agravery" Наталья Гузенко.

Напомним, что в конце января "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместную жалобу в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа.

По информации Agravery.com, заседание МКМТ должно пройти 21 февраля, и есть вероятность, что решение будет принято в пользу нефтяного триумвирата. На запрос пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ответила, что сейчас там изучают материалы соответствующей жалобы. Уточнить, когда же будет заседать МЭРТ, пишет Гузенко, там не смогли.

"Но что это за пошлина, почему на нем настаивают заводы и что с того аграриям? Всего в год Украина потребляет примерно 6,5 млн тонн дизельного топлива. Из них по состоянию на 2019 год большая часть — импорт из Беларуси и России, частично импорт морем и производство на украинских нефтеперерабатывающих заводах. По состоянию на 1 полугодие 2019 года, согласно материалам жалобы, которая есть в распоряжении Agravery.com, это было 0,34 млн тонн, из которых "Укртатнафте" и "Укргаздобыче" принадлежало 95%", — пишет Наталья Гузенко.

В жалобе говорится, что "наиболее угрожающими (поскольку являются субсидируемыми) для национальных производителей являются объемы импорта происхождением из Российской Федерации", а также то, что российские НПЗ "Лукойла" и "Роснефти" только в первом полугодии получили скидку на сырую нефть в размере 4,7%.

"Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%", — говорится в распространенной новости. Зато в жалобе прописано, что каждый год пошлина должна расти до 25,4% в 2024 году.

Авторы жалобы утверждают, что введение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Беларуси, Литвы, Польши, морских танкерных поставок и внутреннего производства является конкурентным. "Введение пошлин приведет к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов", — говорится в обращении.

Директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко, в свою очередь, заявил: "Все крупные покупатели уже заключили годовые контракты, поэтому как минимум до конца года цены за формульными контрактами крупных сетей, крупных трейдеров зафиксированы. А если кто-то захочет манипулировать и зарабатывать дополнительные деньги, то этим должен заниматься Антимонопольный комитет". Но эксперты и игроки рынка не уверены, что прогнозы сбудутся. По мнению руководителя "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, введение пошлин разрушит баланс рынка, увеличит долю Беларуси до 60% и повысит риски сбоев в обеспечении топливом, ведь возможности украинских производителей ограничены двукратным увеличением переработки, что в лучшем случае позволит увеличить рыночный вес с 12% до 25%.

"Демпинга со стороны российских экспортеров не было. Импортные нефтепродукты, включая российские, продаются в Украину с премиями к мировым котировкам. Так, на 2020 год украинские компании заключили контракты на российское дизельное топливо с премией к европейским котировкам до $35/т, ведь Украина остается импортозависимой страной с 88% долей импортного дизтоплива", — говорит Куюн.

Средняя цена дизеля в ЕС в прошлом году была 600$/т. По оценкам "А-95", только на первом этапе введения пошлин рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, что в национальном масштабе будет означать увеличение расходов потребителей на 11 млрд грн в год.

С точки зрения государства, наверное, стоит сделать национального производителя более мощным, но кто-то должен за это заплатить, говорит директор Первого украинского сельхозкооператива "ПУСК" Александр Буюкли.

"И скорее всего будет как с удобрениями. Только перекрыли границы, цены пошли вверх. Все же знают обо всем — только закроют Россию, все, что входит Черным морем, поднимется в цене", — отметил он.

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Для аграриев накануне посевной новость о том, что топливо может подорожать, является плохим известием. "Это будет мощный удар по сельхозпроизводителям — топливо и так дорогое, а то будет еще дороже. И, в итоге, платить за это будет потребитель", — рассказывает председатель ФХ "Ляшенко" Александр Ляшенко. "Если у нас с РФ идет война, во время военного положения надо все ограничивать. Но цены на нефтепродукты у нас высокие, тем более, что государство постоянно экспериментирует над нами, вводя различные лицензии на хранение топлива и прочее. У меня такое впечатление, что на аграриях вновь пытаются отыграться", — отметил в свою очередь председатель ООО "Новые Аграрные Технологии" Иван Избинский.

Если посевную часть аграриев, даже в случае подорожания топлива, сможет перенести без особых потерь — многие заранее уже закупили топливо, то весь сезон может стать проблемным, ведь значительные затраты дизеля продлятся до конца вывоза урожая с полей.