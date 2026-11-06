Продукты на мировом рынке подешевели, но стоят дороже, чем в прошлом году

В октябре мировые цены на продовольствие снизились на 1,3% по сравнению с сентябрем, однако остались на 5,9% выше, чем годом ранее. Больше всего подорожал сахар — на 6,6%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Индекс мировых цен на продовольствие по оценке Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в октябре составил 133,9 пунктов против пересмотренного показателя 135,6 пунктов в сентябре. В то же время он остается на 16,4% ниже рекордного уровня марта 2022 года.

Какие продукты подешевели

Индекс цен на зерновые снизился за месяц на 4,5%, а за год – на 12,6%. Пшеница дешевела из-за более слабого импортного спроса и лучших прогнозов урожая, в частности в Аргентине. На цены также отразились ожидания ослабления ограничений на экспорт через Черное море.

"Ожидания по послаблению ограничений на экспортные потоки из Черного моря усилили давление на снижение цен, хотя длительные перебои с логистикой Черного моря ограничили спад", - отметили в ФАО.

Кукуруза подешевела по достижении трехлетнего максимума в сентябре. Это повлияло на урожай в США и ожидание увеличения поставок из Южной Америки.

Молочная продукция подешевела на 1,1% из-за снижения цен на масло и творог. Индекс цен на мясо упал на 1,2% — в частности, из-за удешевления свинины, баранины и говядины.

Индекс цен на сахар в октябре вырос на 6,6%. Это четвертое месячное повышение подряд, а цены достигли самого высокого уровня с декабря 2024 года. За год сахар подорожал на 28,8%. Одной из причин стали дожди, помешавшие уборке урожая в Бразилии.

Цены на растительные масла также выросли – на 0,3%. Удорожание соевого и подсолнечного масел перекрыло снижение цен на рапсовое.

Справочно

ФАО рассчитывает индекс цен на продовольствие на основе международных цен на пять групп товаров: зерновые, растительные масла, молочную продукцию, мясо и сахар. Показатель отражает изменение цен на мировом рынке, а не непосредственно стоимость продуктов в магазинах.

Напомним, в октябре 2026 года цены на необработанные продукты питания в еврозоне выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. В то же время обработанные продукты, алкоголь и табак подорожали всего на 0,5%.