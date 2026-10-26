Цены на продукты в Европе отличаются более чем в три раза: где в рейтинге Украина

Номинальные цены на продукты питания в Украине почти вдвое ниже среднего уровня Европейского Союза. Индекс стоимости продуктов для Украины составляет 52,2 при среднем показателе ЕС в 100. В то же время низкие цены не означают автоматически более высокой доступности пищи из-за разницы в доходах и покупательной способности населения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование Euronews.

Для сравнения, в Швейцарии индекс цен на продукты составляет 189,2, в Исландии – 183,6, Норвегии – 154,4, Люксембурге – 134,9, а Дании – 128,4.

Таким образом, по этому показателю продукты в Украине примерно на 47,8% дешевле среднего уровня ЕС, а разница со Швейцарией превышает 3,6 раза.

Расчеты основаны на данных Numbeo за середину 2026 года. Сама база использует Нью-Йорк в качестве базового показателя, а Euronews перечислил индексы таким образом, чтобы среднее значение для ЕС составляло 100.

Где самые дешевые продукты в ЕС

Среди государств Евросоюза самой дешевой оказалась Румыния с индексом 66,7. Это означает, что продукты там примерно на треть дешевле среднего уровня ЕС.

Низкие показатели характерны также для стран Восточной Европы и Балкан. В Северной Македонии индекс составляет 59,8, в Боснии и Герцеговине – 67,9, в Сербии – 68,8.

Среди крупнейших европейских экономик самой дорогой является Франция, где продукты стоят в среднем на 27,5% дороже уровня ЕС.

Германия имеет индекс 111,6, Великобритания – 111,9, Италия – 110,2. Испания с показателем 89,7 является единственной из пяти крупнейших экономик Европы, где цены ниже средних по ЕС.

Дешевые продукты не означают доступны

Эксперты отмечают, что номинально более низкие цены не обязательно означают, что жителям страны легче покупать продукты.

Важную роль играют зарплаты, налоги и покупательная способность населения.

Например, в Румынии продукты дешевле среднего уровня ЕС на треть, однако на еду и безалкогольные напитки домохозяйства тратят 23,1% своего бюджета.

В среднем в ЕС доля таких расходов составляет 13,6%.

Почему цены так отличаются

Среди ключевых факторов эксперты называют стоимость рабочей силы, энергии и горючего, аренду, налоги, логистику, структуру розничного рынка и производительность сельского хозяйства.

Показательна разница в стоимости хлеба: буханка белого хлеба весом 500 г в Дании стоит около €3,18, тогда как в Болгарии — €1,02, то есть более чем втрое дешевле.

Напомним, ранее сообщалось, что цены в странах ЕС существенно отличаются: самой дорогой по общему уровню потребительских цен была Дания, в то время как среди самых дешевых стран оставались Болгария и Румыния.