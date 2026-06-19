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В каких странах ЕС самые дорогие и низкие цены

супермаркет
Высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС зафиксирован в Дании / Depositphotos

Цены на товары и услуги ежедневного спроса в 27 странах Европейского Союза значительно отличаются. Самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС зафиксирован в Дании, а самый низкий – в Болгарии.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют новые данные Евростата.

Отмечается, что в прошлом году самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС зафиксирован в Дании – он оказался на 40% больше среднего по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (+36%) и Люксембург (+32%).

Рейтинг самых дешевых стран ЕС возглавила Болгария, где потребительская корзина стоит на 37% меньше среднего показателя по ЕС. на второй строчке оказалась Румыния (-35%), а третье место заняла Польша (-27%).

Расходы на жилье, составляющие наибольшую долю расходов европейцев, зафиксированы в Ирландии, где они превышали средний уровень по ЕС на 90%, тогда как в Болгарии они были на 59% ниже средних показателей по Евросоюзу.

Самый высокий уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки зафиксирован в Люксембурге, где он на 22% превышал средний показатель по ЕС, тогда как самые низкие значения наблюдались в Румынии – на 20% ниже среднеевропейского уровня.

Фото 2 — В каких странах ЕС самые дорогие и низкие цены
Инфографика: Евростат

По данным Евростата, самые низкие темпы роста цен зафиксированы в Дании и Кипре, тогда как самый высокий показатель сохраняется в Румынии, где инфляция достигла 8,3%.

Напомним, по состоянию на 30 апреля 2026 года количество граждан Украины с временной защитой в ЕС достигло 4,37 миллиона человек. За один месяц этот показатель вырос на 42990 человек (+1,0%), при этом наибольший прирост зафиксирован в Польше, Италии и Германии.

Автор:
Светлана Манько