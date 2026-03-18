Цены в Европе: в каких странах ЕС зафиксирована самая высокая и самая низкая инфляция

Годовой уровень инфляции в еврозоне в феврале 2026 года вырос до 1,9% по сравнению с 1,7% в январе. По данным Евростата, самые низкие темпы роста цен зафиксированы в Дании и Кипре, тогда как самый высокий показатель сохраняется в Румынии, где инфляция достигла 8,3%.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Дании (0,5%), Кипре (0,9%), Чехии (1,0%), Франции (1,1%) и Италии (1,5%), а самые высокие – в Румынии (8,3%), Словакии (4,0%), Хорватии (3,9%) и Хорватии (3,9%). (3,2%). По сравнению с январем 2026 года годовая инфляция снизилась в одиннадцати государствах-членах, осталась стабильной в четырех и выросла в двенадцати.

уровень інфляции в старах ЕС / Евростат

В феврале 2026 г. услуги подорожали на 1,54 процентных пункта, продукты питания, алкоголь и табак на 0,48 (п.п.) и неэнергетические промышленные товары на 0,17 (п.п.). Эти сферы внесли положительный вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне, в то время как энергетика (-0,30 п.п.) имела отрицательный вклад.

Например, в соседней Румынии наибольший рост цен был зафиксирован в сфере услуг – на 11,37%, далее следуют непродовольственные (9,41%) и продовольственные товары (7,89%). Однако, несмотря на то, что страна занимает первенство по уровню инфляции в ЕС, ее Национальный банк (BNR) на конец 2026 года ожидает инфляцию на уровне 3,9%, что выше предыдущего прогноза в 3,7%, а на конец 2027 года ожидает ее замедление до 2,7%.

Инфляция в Украине

В феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,0% по сравнению с январем и на 7,6% — в годовом исчислении. Базовая инфляция за месяц составила 0,7%, а за год – 7,0%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Среди продуктов питания больше подорожали овощи, которые являются типичным явлением для этого периода – 13%. На 6,1–0,4% выросли цены на фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко, безалкогольные напитки.

Также значительно подорожали услуги связи, алкогольные напитки, табачные изделия и горючее.