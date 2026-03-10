Запланована подія 2

Инфляция в Украине в феврале выросла до 1%: как изменились цены на продукты, топливо и связь

В феврале 2026 года потребительские цены выросли на 1,0% по сравнению с январем и на 7,6% — в годовом исчислении. Базовая инфляция за месяц составила 0,7%, а за год – 7,0%. Среди продуктов питания больше подорожали овощи. Также ощутимо удорожали услуги связи.

Как пишет Delo.ua, статистику опубликовал Госстат.

В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Среди продуктов питания больше подорожали овощи, которые являются типичным явлением для этого периода – 13%. На 6,1–0,4% выросли цены на фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко, безалкогольные напитки.

В то же время, на 4,1–0,3% снизилась стоимость мяса птицы, свинины, сахара, масла, сала, кисломолочки и сыров .

Как изменилась стоимость продуктов питания и железнодорожный транспорт в феврале 2026

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 2,7%, в том числе одежда – на 3,0%, обувь – на 2,2%.

Транспорт подорожал на 1,4% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,3%. В то же время на 2,2% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 5,2%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 9,1%.

Напомним, что инфляция в Украине в январе 2026 года выросла до 0,7% против 0,2% в декабре 2025 года и составила 7,4% в годовом исчислении.

Автор:
Ольга Сичь