Мировой молочный рынок: производство молока замедляется, цены на сыр падают

В феврале 2026 года индекс цен ФАО на молочную продукцию снизился на 1,2% по сравнению с январем и на 19,2% по сравнению с февралем 2025 года из-за падения цен на сыр в ЕС. В то же время, цены на сухое молоко и сливочное масло выросли из-за активного спроса в Азии, Африке и Океании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Производство и спрос

Европа: В январе 2026 года Европа имела значительное предложение молока, благодаря низким затратам на ресурсы, высокому качеству кормов и стабильным закупочным ценам. В то же время, новые временные пошлины Китая на европейскую молочную продукцию могут переориентировать экспорт на другие рынки, в частности Великобританию, открывая возможности для США, Океании и Украины.

В Ирландии сложные условия на пастбищах повышают риск хромоты коров, поэтому производителям советуют усиливать уход за копытами и планировать выпас. В Швеции Arla инвестирует 300 млн евро в новый творожный завод для расширения мощностей и модернизации технологий.

Впрочем, Rabobank прогнозирует сокращение производства молока в Северо-Западной Европе в течение 5–10 лет из-за строгих экологических требований, старения фермеров и нехватки рабочей силы. Наибольшее падение ожидается в Нидерландах, Бельгии, Германии и Дании, что может снизить экспорт молочного эквивалента на 40%. Эту нишу могут занять производители из других регионов, включая Украину.

США: В январе 2026 года производство молока-сырья в США выросло на 3,2% по сравнению с январем 2025 года и составило 19,81 млрд. фунтов. Больше всего надоя выросла в Джорджии, а Пенсильвания стала единственным штатом с сокращением. Темпы производства будут и дальше замедляться из-за обвала цен в 2025 году и коррекции кормления. Ключевыми рынками экспорта остаются Мексика и Канада, вместе импортирующие 44% американской молочной продукции. Цены фермерам формируются по компонентам молока (жир, белок, сухие вещества) через систему Federal Milk Marketing Orders.

Океания: В Новой Зеландии производство молока в январе 2026 года составило 2,43 млн т, что на 2% больше, чем в январе 2025-го, но на 10% меньше по сравнению с декабрем 2025 из-за завершения сезона. В Австралии объемы надоя выросли на 2% до 719 тыс. т, но сократились на 12% по сравнению с декабрем 2025-го из-за засухи и пожаров в ключевых регионах. Цены на молоко и воду выросли, а средняя цена выбракованных коров выросла на 39% из-за сильного экспортного спроса.

Цены молочного рынка

Европа. По предварительным данным Еврокомиссии, в январе 2026 года средняя цена на молоко-сырье в ЕС составила 47,31 евроцента за кг, что на 1,74% меньше, чем в декабре 2025-го, и на 11,92% ниже по отношению к январю 2025 года. Снижение закупочных цен было обусловлено нетипичным увеличением надоев и накоплением молочной продукции на складах в странах-членах ЕС.

США. В январе 2026 года цена на молоко-сырье в США составила 32,87 евро за 100 кг, что на 8,13% меньше по сравнению с декабрем 2025-го и на 35,95% ниже по отношению к январю 2025 года. Падение цен объясняется ростом надоев и увеличением предложения биржевых товаров.

Океания. В Новой Зеландии цена на молоко-сырье в январе 2026 года составила 35,94 евро за 100 кг, что на 6,7% больше декабря 2025-го, но на 13,02% ниже по сравнению с январем 2025 года. Сокращение предложения молока на рынке из-за завершения сезона активного производства способствовало повышению закупочных цен.

Ранее сообщалось, что мировой рынок сливочного масла демонстрирует существенные ценовые колебания, а Украина остается под давлением из-за увеличенных складских запасов и малодоходных цен. Самое дорогое масло предлагает Новая Зеландия, самое дешевое – США, а украинские экспортеры ориентируются на средний ценовой сегмент ЕС.