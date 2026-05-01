Депутаты передали ОККО землю под строительство подземного паркинга в центре Львова

Львовский городской совет передал ООО "Центр развития недвижимости" в аренду земельный участок на площади Мицкевича для строительства подземного паркинга. Соответствующее решение поддержали 34 депутата во время заседания 30 апреля 2026 года. Участок площадью 0,17 га, где находится наземная стоянка, передан в пользование на 10 лет с годовой арендной платой 153 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Zaxid.net.

Компания-застройщик входит в Универсальную инвестиционную группу Виталия Антонова, являющегося владельцем сети заправок ОККО.

Параметры проекта и изменения в центре города

Проект предусматривает строительство одноуровневого подземного паркинга на 40 мест под памятником Адаму Мицкевичу. Объект предназначен для посетителей новой гостиницы на площади Мицкевича, 6, а также для местных жителей.

Основные изменения на площади:

Пешеходная зона: поверхностную часть площади реконструируют, обустроят зону отдыха со скамейками и озеленением.

Инфраструктура: заезды и выезды с парковки будут расположены с обеих сторон памятника. Наземные мусорные контейнеры заменят подземными.

Транспорт: застройщик должен разработать схему организации дорожного движения, которая не изменит существующие транспортные потоки в сторону проспекта Свободы. После завершения работ проезжая часть будет использоваться в обычном режиме.

Условия и обязательства застройщика

Передаче земли предшествовали длительные дискуссии; определение готовилось около двух лет после согласования разработки проекта землеустройства в 2024 году. Согласно условиям решения, строительству должны предшествовать комплексные археологические исследования.

Застройщик также предоставил письменное обязательство не проводить никаких работ с самим памятником Мицкевичу во время строительства паркинга. Теперь компания может обращаться в городской совет за получением градостроительных условий и ограничений для начала работ.

Напомним, во Львове на территории "Термоприбора" построят новый офисно-производственный центр. Пятиэтажное современное здание со стеклянным фасадом и террасой на крыше появится на улице Научной.